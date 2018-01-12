Трамп отказался от визита в Британию

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Президент США Дональд Трамп на неопределенное время отложил планы посещения Великобритании. Он должен был приехать в феврале на церемонию открытия нового здания американского посольства в Лондоне.

Вскоре после инаугурации Трампа в январе 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила его в Вашингтоне и официально пригласила приехать в Соединенное Королевство с государственным визитом.

Однако сроки такого визита не согласованы до сих пор, и даже более краткая поездка с целью открытия нового комплекса американского посольства на юго-западе Лондона не состоится, подтвердили Би-би-си источники, близкие к правительству. Вместо Трампа в Лондон приедет госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Официально на Даунинг-стрит воздержались от комментариев.

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Правительственные источники расходятся относительно причин отказа Трампа от визита. По одной версии, он не пожелал пересекать Атлантику спустя всего несколько недель после своей поездки на Давосский форум (пройдет 23-26 января). По другой, его смущала перспектива акций протеста в британской столице.

В Британии в конце ноября вызвал резко негативную реакцию ретвит Трампом видео, размещенного ультраправой организацией Britain First, которую практически весь британский политический истеблишмент считает экстремистской. В парламенте тогда даже звучали предложения запретить Трампу въезд в страну.