На вокзале в центре Ноттингема бушует пожар

Media playback is unsupported on your device Здание вокзала эвакуировано, поезда отменены

Восемь пожарных команд борются с огнем на центральной железнодорожной станции в английском графстве Ноттингемшир.

Возгорание возникло в здании вокзала около половины седьмого утра по местному времени. Языки пламени, пожирающие крышу, были видны издалека.

Вестибюль старинной станции полностью заполнился густым дымом.

Все люди были срочно эвакуированы из здания, прибытие и отправление поездов со всех платформ прекращено.

Image caption Вестибюль станции заполнился густым дымом

Одна из очевидцев, Сара Макмаллан, рассказала, что видела клубы дыма, вырывающиеся из туалета на многоэтажной парковке возле станции: "Сначала не придаешь этому большого значения - дыма было немного, и полиция уже была на месте, но потом нас всех эвакуировали".

Огонь распространился с пугающей скоростью, говорит Макмаллан: "Столбы дыма и пламени скоро уже вздымались над крышей в дальнем конце здания".

Доктор Ремиджиус Ллионе услышал сигнал пожарной тревоги, когда только заезжал на парковку: "Дым был такой густой, что прямо перед собой ничего не видно".

Image caption Каррингтон-стрит рядом с вокзалом перекрыта

Здание центрального вокзала в Ноттингеме было построено в 1904 году рядом со старой железнодорожной станцией, которая действовала с середины 19 века.