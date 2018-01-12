Image caption Саймон Брэмелл признан виновным в нападении на пациентов

Британский хирург, который выжигал на печени пациентов свои инициалы во время операций, когда те были под наркозом, оштрафован судом на 10 тыс. фунтов. Саймон Брэмелл признал свою вину и избежал тюремного заключения.

53-летний доктор, получивший в прессе прозвище "самовлюбленный хирург", использовал аргоновый аппарат, которым производят коагуляцию (прижигание) кровеносных сосудов, для нанесения букв на печень больных, когда работал в больнице в Бирмингеме в 2013 году.

Он признал себя виновным по двум эпизодам нападения.

Суд квалифицировал его действия как нападение с нанесением побоев, чтобы отразить необычный физический ущерб, причиненный пострадавшим - при этом судья учел, что речь о нападении на пациентов с кулаками не шла и реального избиения не было.

Помимо денежного штрафа Брэмелл также приговорен к 12 месяцам общественно полезных работ.

Ущерб

Одному из пострадавших, названному в материалах суда Пациентом А, Саймон Брэмелл в 2013 году пересадил донорскую печень и тем самым спас его жизнь.

Однако через неделю орган начал отказывать - по причинам, не связанным с трансплантацией, - и при повторной операции другой хирург увидел на поверхности печени выжженные инициалы С.Б. размером в 4 сантиментра и снял буквы на мобильный телефон.

После этого Брэмелл признал, что оставил "памятную надпись". В 2014 году он уволился из больницы и сейчас работает консультантом системы здравоохранения в другом графстве, к северу от Лондона.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Входя в здание суда, обвиняемый закрыл свое лицо от фотографов

Первоначально Брэмеллу инкриминировали два эпизода нападения с причинением вреда здоровью, но в этом он не признал себя виновным. Когда обвинение переквалифицировали на нападение с нанесением побоев, он пошел на сделку со следствием.

Как заявил прокурор, один из двух пострадавших от действий хирурга все же понес ущерб - как минимум, психологический. Он чувствует, что над ним было совершено насилие, и до сих пор не избавился от психологического дискомфорта.

Во время процесса защитники объясняли действия Брэмелла тем, что он таким наивным и отчаянным образом пытался развеять напряжение, царящее в операционной во время сложных трансплантаций.

Анализ

Сима Котеча, Би-би-си

Саймон Брэмхолл был очень уважаемым хирургом, известным своей безукоризненной работой в операционной.

Однако его страсть оставлять свои инициалы на печени пациентов есть не что иное, как злоупотребление своим положением и предательство больных, доверивших врачу свои жизни и здоровье.

И хотя сам этот акт никакого вреда пациентам не наносил, прокуроры считают, что в этом проявлялось неуважение к чувствам находящихся под общим наркозом больных.

Дело Брэмхолла названо уникальным и беспрецедентным в истории уголовного права. Оно означает, что отныне по отношению к врачам станет применяться более жесткий правовой контроль - и не только за те ошибки, которые могут повлечь за собой судебный иск, но и за действия, которые еще в недавнем прошлом могли быть квалифицированы как невинная медицинская шутка.

Теперь Генеральный медицинский совет должен будет решить, лишать ли Брэмхолла лицензии врача или же он сможет продолжить заниматься делом всей своей жизни.

"Профессиональный апломб"

Соглашаясь с тем, что художества врача никак не отразились на работе пересаженных органов и должны были сами сойти со временем, прокурор заявил: "Суть обвинений в том, что два раза, без согласия пациентов и без какой-либо клинической необходимости, он счел для себя допустимым выжечь свои инициалы на поверхности только что пересаженной печени".

Медсестра, заметившая буквы на печени, спросила, что это, и Брэмелл ответил "Это сделал я".

Вынося приговор о 120 часах неоплачиваемых общественных работ, судья Пол Фаррер сказал обвиняемому: "Обе операции были продолжительными и трудными. Я понимаю, что в обоих случаях вы были уставшим, испытывали стресс, и принимаю возможность того, что это повлияло на ваши решения. Но причина ваших поступков - профессиональный апломб таких масштабов, что вы докатились до уголовных деяний".

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Больница имени королевы Елизаветы заявляет, что душевное равновесие пострадавших пациентов для них превыше всего

"То, что вы совершили, - злоупотребление полномочиями, предательство пациентов, которые доверились вам, - заявил судья. - В то же время я принимаю, что вы не намеревались причинить им никакого вреда".

Глава специального отдела королевской прокуратуры отказался ответить на вопрос, не оставлял ли Брэмелл своих следов на органах других пациентов, но заявил, что выдвигать новые обвинения против бывшего врача не планируется.

Больница имени королевы Елизаветы в Бирмингеме заявила, что Брэмелл совершил ошибку и что душевное равновесие пострадавших пациентов для них превыше всего

"Мы можем заверить его пациентов, что абсолютно никакого клинического эффекта на их здоровье оказано не было", - говорится в заявлении больницы.