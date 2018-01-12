Пакистан: протесты после убийства шестилетней девочки

Media playback is unsupported on your device "Ее уже не вернуть": Пакистан протестует из-за убийства девочки

В пакистанском городе Касур второй день продолжаются беспорядки после изнасилования и убийства шестилетней девочки.

Тело Зейнаб Ансари было обнаружено во вторник на мусорной свалке спустя пять дней после ее исчезновения.

Полиция установила, что девочка была изнасилована и задушена. Согласно отчету медиков, у нее были множественные травмы на лице и теле, а также сломан шейный позвонок.

По данным местной полиции, за последние два года в Касуре произошло 12 убийств при схожих обстоятельствах, при этом пять из них указывают на одного и того же подозреваемого, который находится в розыске. Образцы ДНК взяты еще у 90 возможных подозреваемых.

Действия полиции подверглись резкой критике как в парламенте страны, так и в пакистанских СМИ. Некоторые обвинили полицию и местные власти в халатности и недостаточном внимании к раскрытию этого преступления.

Image caption Отец Зейнаб не приветствует насильственные действия, но сказал, что понимает гнев в адрес полиции

Отец Зейнаб Амин Ансари в интервью Би-би-си сказал, что не поддерживает насильственные действия демонстрантов, но понимает их гнев в адрес полиции.

"Если бы полицейские тщательно делали свою работу, они бы ее нашли, как только в их распоряжении оказались данные с камер наружного наблюдения", - сказал он.

С семьей погибшей девочки встретились местные чиновники, пообещавшие, что преступник будет пойман.

В четверг протестующие швыряли камнями в правительственные здания и поджигали автомобили, а также подожгли одно правительственное здание в знак протеста против бездействия властей в отношении детского насилия.

Image caption Протесты в Касуре привели в среду к гибели двух человек

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Прекратить насилие в адрес детей!" - призывает один из плакатов

Представитель местной полиции в интервью Франс пресс сообщил, что на улицы вышло около тысячи человек: "Они швыряли камни в здание правительственной больницы, в полицейский участок и офис заместителя комиссара [полиции]... На улицы выведены силы безопасности, которые стараются взять ситуацию под контроль".

В среду в ходе протестов погибли два человека, после того как разъяренная толпа попыталась штурмом взять местный участок полиции, а полицейские в ответ открыли огонь.

Как стало известно Би-би-си, власти провинции Пенджаб, где расположен город Касур, объявили вознаграждение в 10 млн рупий (90 тыс. долларов) тому, кто поможет полиции найти и арестовать убийцу Зейнаб, а также по 3 млн рупий семьям тех, кто был убит полицейскими во время протеста в среду.

Эта провинция в 2015 году уже оказывалась в центре скандала, связанного с сексуальным насилием над детьми, когда в деревне возле города Касур была обнаружена преступная группа, снимавшая на видеокамеру сцены надругательств над детьми.

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Гнев в соцсетях

Гнев по поводу гибели пакистанской девочки вылился и в соцсети, где более полумиллиона пользователей призвали пакистанские власти к более активным действиям, запустив хэштаг #JusticeForZainab ("Справедливость для Зейнаб").

Также многие стали призывать к более широкому обсуждению в обществе проблемы сексуального насилия и убийства детей.

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Киран Наз, известная телеведущая новостей на пакистанском канале Samaa TV попыталась привлечь внимание к этой проблеме, выйдя в эфир смаленькой дочкой на коленях.

Она начала выпуск новостей следующими словами: "Сегодня я - не Киран Наз, я мать и поэтому я сижу здесь со своей дочерью".

Многие пакистанские деятели культуры и искусства призвали к тому, чтобы школы и образовательные телепередачи стали уделять внимание просвещению детей в вопросе сексуального насилия.