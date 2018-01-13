Почему французы хотят включить багет в список ЮНЕСКО

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что французский багет должен быть внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

"Наш багет - предмет зависти для всего мира", - сказал Макрон, поддержав инициативу французских пекарей, предложивших внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Французские пекари вдохновились успехом итальянских коллег, которые в минувшем декабре добились внесения в список культурного наследия неаполитанской пиццы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Французские пекари говорят, что хлебобулочное изделие нельзя назвать багетом, если оно напоминает его только по внешнему виду

Целью списка культурного наследия ЮНЕСКО является сохранение традиций в условиях глобализации.

Комитет по сохранению нематериального культурного наследия человечества собирается ежегодно, чтобы определить, какие из представленных разными странами традиций, достойны внесения в список ЮНЕСКО.

Почему французы хотят видеть багет в списке ЮНЕСКО?

Французские пекари говорят, что хлебобулочное изделие нельзя назвать багетом, если оно напоминает его только по внешнему виду. Французы подчеркивают, что очень важно сохранить рецепт настоящего багета.

"Мастерство и опыт необходимо сохранить, именно поэтому багет следует внести в список нематериального наследия [ЮНЕСКО]", - подчеркнул Эммануэль Макрон, обращаясь к представителям Национальной ассоциации пекарей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пекари обеспокоены массовым распространением "имитаций" багета

Владельцы частных пекарен выразили обеспокоенность по поводу массового распространения "имитаций" багета.

"Почти невозможно не прийти в ярость, когда видишь, какого качества хлеб продается в супермаркетах. Хлеб поступает в замороженном виде, его везут из Румынии или откуда-то еще, ничего не делается так по правилам хлебопекарного мастерства", - сказал в интервью интернет-ресурсу Atabula глава Национальной конфедерации французских пекарей и кондитеров Доминик Анракт.

Что уже есть в списке ЮНЕСКО?

Не стоит путать список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО со списком объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В первый ЮНЕСКО вносит природные или созданные человеком объекты, нуждающиеся в сохранении и популяризации в силу особой культурной, исторической или экологической значимости.

Список нематериального культурного наследия посвящен существующим в разных странах традициям - музыке, танцам, кухне, различным ремеслам.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Итальянские повара добились внесения в список ЮНЕСКО неаполитанской пиццы

В этом списке есть йога, испанский танец фламенко, тибетская опера, бельгийская пивная культура, искусство выпечки пряников в Северной Хорватии.

У Франции в этом списке ряд позиций, в том числе шествие с гигантскими куклами (совместно с Бельгией), соколиная охота и национальная гастрономическая культура. При этом последнее подразумевает то, как организована трапеза: как французы обычно сервируют стол, как они выбирают вино в зависимости от блюда, как оформлен стол.

У России в списке нематериального наследия - культурное пространство и устное творчество семейских (староверы Забайкалья) и якутский героический эпос "Олонхо".

Британия пока не может похвастаться какими-либо традициями, внесенными в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Это связано с тем, что Британия остается одной из немногих стран, не подписавшей конвенцию 2003 года об охране нематериального культурного наследия.