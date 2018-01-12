Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп продолжает считать сделку с Ираном позором для США, но дал 120 дней на доработку условий

Президент США Дональд Трамп не станет возобновлять приостановленный режим санкций против Ирана, чтобы не ставить под удар ядерную сделку, заключенную с этой страной в 2015 году, сообщили в Белом доме.

Статус-кво будет сохраняться еще 120 дней, в течение которых конгресс и европейские союзники США должны будут пересмотреть параметры договора, в противном случае Вашингтон из него выйдет.

Об этом на условиях анонимности рассказал источник в окружении президента после его совещания с сотрудниками Агентства национальной безопасности.

Также Трамп, возможно, потребует введения новых санкций в отношении ряда иранских фирм и физических лиц, сообщил главный советник президента.

Министр финансов США Стивен Мнучин предположил, что санкции коснутся крупного иранского бизнеса и отдельных людей, причастных к проведению ракетных испытаний, поддерживающих терроризм или нарушающих права человека.

Дональд Трамп не раз высказывался против ядерной сделки, заключенной с Ираном. В то же время договор позволил разрешить затянувшийся кизис в отношениях Ирана и США.

В 2015 году Иран заключил соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с США и ведущими странами об отказе от разработки ядерного оружия в обмен на снятие некоторых экономических санкций против Тегерана, в том числе - запрета на международную торговлю нефтью.

Власти ведущих европейских стран считают сделку с Ираном важным условием для международной безопасности. В то же время ряд стран, включая нынешнюю администрацию США и Израиль, высказывают опасения, что достигнутое соглашение не дает твердых гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия.

Что Трамп хочет изменить в ядерной сделке с Ираном?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Иран отрицает предположения США о том, что его баллистические ракеты предназначены под ядерные боеголовки

В сентябре прошлого года Дональд Трамп назвал соглашение одним из худших и наиболее однобоких договоренностей, которые когда-либо заключали США.

"Говоря откровенно, эта сделка позорна для Соединенных Штатов, и я думаю, что мы еще займемся ею", - заявил он, выступая на Генассамблее ООН.

Тогда же он предупредил, что всего через несколько лет Иран будет способен производить собственное ядерное оружие.

Трамп обвинил руководство страны в многочисленных нарушениях международных соглашений и пообещал, что вместе с конгрессом рассмотрит многочисленные и серьезные изьяны сделки.

В частности ему не нравится пункт, позволяющий снять ограничение с иранской программы обогащения урана после 2025 года. Также он намерен затронуть проблему разработки Ираном баллистических ракет.

И еще одно важное условие Трампа: международные независимые эксперты должны получить доступ к ядерным объектам Ирана, которого сейчас они лишены.

В своем последнем отчете Международное агентство по атомной энергии указало, что, по имеющимся данным, Иран, похоже, соблюдает условия сделки.

Противники соглашения из числа конгрессменов предлагают внести в него условие о том, что американские санкции возобновятся автоматически, если Иран предпримет ряд определенных шагов.

Санкции, приостановленные в 2016 году, в числе прочего исключали центробанк Ирана из международной финансовой системы и предусматривали большие штрафы за покупку иранской нефти.

Почему Евросоюз поддерживает сделку?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Борис Джонсон заявил, что договор с Ираном - большая дипломатическая удача

В четверг министры иностранных дел Британии, Франции, Германии и ЕС встретились в Брюсселе со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и подтвердили приверженность своих стран прежним договоренностям.

Ядерную сделку между Ираном и США также поддержали Россия и Китай.

"Договор работает, его главная цель - держать под наблюдением иранскую ядерную программу - достигается", - заявила глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини.

"Единство мирового сообщества необходимо для того, чтобы защитить договор, который работает, благодаря которому наш мир стал более безопасным и который предотвращает гонку ядерных вооружений в регионе. Мы ожидаем, что все участники договора продолжат выполнять его условия", - сказала Могерини.

Глава МИД Британии Борис Джонсон также заявил, что ядерная сделка удерживает Иран от создания ядерного оружия, и призвал Вашингтон предложить лучшее решение проблемы, если договор не устраивает Белый дом.

По его мнению, "Совместный всеобъемлющий план действий" - большая дипломатическая удача.

Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что дальнейшее выполнение Ираном условий договора зависит от того, насколько США готовы ему следовать.

Он сказал, что все участники брюссельской встречи едины во мнении, что Иран не отступает от взятых на себя обязательств. Следовательно, его страна имеет полное право на экономический рост и привилегии, и любой шаг лишить ее этого права неприемлeм.