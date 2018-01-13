Полиция назвала поджог причиной пожара на вокзале в Ноттингеме
Британская полиция рассматривает поджог в качестве основной версии большого пожара на вокзале в городе Ноттингем. Возгорание, скорее всего, началось в туалете. Огонь распространился с пугающей скоростью, но пострадавших нет.
Офицер полиции Сандра Инглэнд заявила: "Теперь у нас есть основания полагать, что пожар был устроен преднамеренно".
Десять пожарных команд боролись с огнем на центральной железнодорожной станции в английском графстве Ноттингемшир. К 17:00 по местному времени пожар был локализован.
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Пожар начался после шести утра. Все люди были эвакуированы из здания вокзала, прибытие и отправление поездов со всех платформ было прекращено. Языки пламени, пожирающие крышу, были видны издалека. Вестибюль старинной станции полностью заполнился густым дымом.
"Оцепление в районе пожара пока останется, а движения поездов не будет. Скорее всего, вокзал не будет работать до конца дня", - рассказала офицер Инглэнд.
Руководитель штаба тушения пожаров в пожарно-спасательной службе графства Ноттингемшир Брин Коулман рассказал, что личный состав работал в очень тяжелых условиях, пытаясь потушить сильнейший пожар, распространившийся к моменту прибытия пожарных по главному залу вокзала.
Коулман назвал операцию "сложной и затяжной". По его словам, возгорание, скорее всего, началось в туалете.
Одна из очевидцев Сара Макмаллан рассказала, как дым начал идти из туалета на парковке у вокзала: "Вы не придаете этому большого значения, когда дыма немного, а полиция уже на месте. Но потом нас всех эвакуировали".
Огонь распространился с пугающей скоростью, добавила Макмаллан: "Столбы дыма и пламени скоро уже вздымались над крышей на противоположном конце здания".
Еще один свидетель Ремигиус Илионе услышал сигнал пожарной тревоги, когда только на парковку: "Дым был такой густой, что прямо перед собой ничего не видно".
Железнодорожная компания East Midlands Trains сообщила, что в результате пожара никто не пострадал. График отправления поездов был сильно нарушен.
Здание центрального вокзала в Ноттингеме было построено в 1904 году рядом со старой железнодорожной станцией, которая действовала с середины XIX века. Не так давно вокзал был реконструирован, на что было потрачено 50 млн фунтов.