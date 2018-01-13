Твит "Спартака" вызвал гнев борцов с расизмом в футболе

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Твит клуба "Спартак", появившийся в субботу, вызвал гнев и недоумение в Европе

Публикация в "Твиттере" с высказыванием расистского характера, размещенная на официальном аккаунте футбольного клуба "Спартак" - свидетельство шокирующего невежества, заявил глава организации "Футбол против расизма в Европе" (Fare) Пиара Повар.

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия, который весь день 13 января ведет официальный "Твиттер" клуба, снял видео о тренировке своих партнеров по команде - Луиса Адриано, Педро Роша и Фернандо.

"Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка", - сказал Джикия, наведя камеру на Луиса Адриано.

Судя по тону высказывания и реакции улыбавшегося в ответ Адриано, Джикия говорил это в шутку. Тем не менее, в Европе подобные обороты речи в отношении чернокожих являются неприемлемыми и оскорбительными.

"Спартак" проводит зимние сборы в Объединенных Арабских Эмиратах, где готовится ко второй половине сезона российской Премьер-лиги.

"Расизм - это крупнейшая проблема, с которой Россия сталкивается в год проведения у себя чемпионата мира по футболу. Подобные высказывания демонстрируют отношение части населения в этой стране к некоторым меньшинствам", - подчеркнул Пиара Повар.

"Крупнейшему в России клубу не пристало терпеть и распространять расистские заявления подобного рода, - заявил глава Fare. - Недавно на клуб были наложены санкции за антиисламские скандирования на стадионе, но это послание явно не дошло до руководства клуба".

Правообладатель иллюстрации Бобылев Сергей/TASS Image caption Защитник "Спартака" Георгий Джикия (справа) дебютировал в сборной России в июне 2017 года

Позднее Георгий Джикия заявил в размещенном им видеоклипе, что в клубе "Спартак" нет места расизму.

Спортивный отдел Би-би-си обратился к "Спартаку" за разъяснениями.

Организация Kick It Out, борющаяся с дискриминацией в футболе, заявила: "Этот пост на официальном аккаунте московского "Спартака" в очередной раз подтверждает существование предрассудков в отношении чернокожих в России... Это еще одно напоминание о том, что российскому футболу, как и всему футболу в целом, необходимо еще много сделать для искоренения расизма во всехего проявлениях".

Обвинения и санкции

В сентябре на матче юношеской лиги УЕФА в Москве в адрес нигерийского футболиста английского клуба "Ливерпуль" Бобби Адеканье на стадионе звучали расистские распевки болельщиков "Спартака".

Тогда УЕФА ввела в отношении клуба "Спартак" санкции, в результате которых было на 500 мест ограничено число болельщиков на матче, проводившемся на стадионе академии клуба.

Защитник "Спартака" Леонид Миронов был также обвинен в расистских оскорблениях нападающего клуба "Ливерпуль" Райана Брюстера.

Этот инцидент произошел в декабре в ходе матча молодежной лиги УЕФА на стадионе "Прентон-Парк" в Англии, в котором "Ливерпуль" победил со счетом 2-0.

УЕФА заявила, что этот инцидент будет рассмотрен ее дисциплинарной комиссией.