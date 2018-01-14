Челси Мэннинг решила избираться в сенат США

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Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг, еще будучи мужчиной осужденная на 35 лет за передачу секретных документов сайту WikiLeaks и помилованная бывшим президентом Бараком Обамой, собирается бороться за место в верхней палате конгресса США. Мэннинг хочет стать сенатором от Демократической партии.

Первой о ее планах в субботу сообщила газета Washington Post. Бывший военнослужащий, трансгендер Мэннинг подала заявку на участие в выборах в штате Мэриленд и претендует на место сенатора-демократа Бена Кардена.

На сайте Федеральной избирательной комиссии США действительно появилась информация о том, что еще 11 января было зарегистрировано ее заявление. В качестве партийной принадлежности она указала Демократическую партию, место жительства - Мэриленд. Она переехала в этот штат после освобождения.

Мэннинг отсидела семь лет в военной тюрьме в Канзасе за утечку секретных данных, переданных проекту Джулиана Ассанжа. Она была приговорена к 35 годам лишения свободы. Год назад перед уходом в отставку президент Обама смягчил приговор, а в мае информатор WikiLeaks вышла на свободу.

Сенатор Кардин был избран в 2006 году и, как ожидается, будет баллотироваться на новый срок, пишет агентство Рейтер. Он занимает пост старшего демократа в сенатском комитете по иностранным делам, часто критикует Россию. Ему 74 года, Мэннинг - 30.

В 2012 году, как отмечает Рейтер, Кардин без труда переизбрался в сенат на новый срок, с большим отрывом опередив конкурента-республиканца.

Челси Мэннинг (при рождении - Брэдли Мэннинг) работала аналитиком американской разведки в Ираке и была арестована в 2010 году. Приговор ей был вынесен в 2013-м - ее признали виновной в шпионаже и по другим статьям за передачу более 700 тыс. секретных документов и видеороликов проекту WikiLeaks.

Находясь в заключении, Мэннинг сменила пол - суд разрешил пройти курс гормональной терапии. Тем не менее, она отбывала наказание в тюрьме для мужчин. Находясь в заключении, она дважды пыталась совершить самоубийство из-за условий содержания, говорили адвокаты.

Мэннинг говорила в суде, что передала документы WikiLeaks, чтобы инициировать общественную дискуссию о международной политике и военной стратегии США. Власти, в свою очередь, заявили, что утечка поставила под угрозу жизни американских военных.

Дело Мэннинг продолжает вызывать противоречивые оценки в Соединенных Штатах. Обама говорил, что 35-летний срок для информатора WikiLeaks был непропорциональным наказанием, а нынешний президент США Дональд Трамп называл Челси Мэннинг предателем, которого ни в коем случае нельзя было освобождать из тюрьмы.