Подругу лидера UKIP обвинили в расизме из-за сообщений о Меган Маркл
Британская Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) приостановила членство подруги своего лидера Генри Болтона из-за ее расистских комментариев о невесте принца Гарри Меган Маркл.
Издание Mail on Sunday опубликовало несколько сообщений, по всей видимости, отправленных Джо Марни.
В них 25-летняя модель написала, что Маркл "испортит" королевскую семью, что у нее "крошечный мозг" и что чернокожие люди "уродливы".
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Марни уже извинилась и заявила, что сообщения были вырваны из контекста. Сам Болтон пока не комментировал скандал.
Партия независимости придерживается консервативных взглядов, а также выступает за резкое ограничение иммиграции и поддерживает введение моратория на переезд на постоянное место жительства в Великобританию иностранцев. UKIP активно выступала за выход страны из ЕС.
"Шокирующие выражения"
Mail on Sunday пишет, что Марни отправила эти сообщения за три недели до того, как начала встречаться с Генри Болтоном.
Когда в ответ на одно из них ей сказали, что ее комментарии выглядят расистскими, она написала: "И что?". Марни также добавила, что не хочет, чтобы другие расы "вторгались" в ее культуру.
Марни прислала журналистам свое заявление, в котором говорится: "Я приношу искренние извинения за шокирующие выражения, которые я использовала".
Она пояснила, что намеренно сгустила краски, чтобы лучше донести точку зрения, а также заявила, что ее фразы были "в какой-то мере вырваны из контекста".
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"Тем не менее я полностью признаю, что они были оскорбительными", - добавила она.
UKIP подтвердила, что членство Марни было приостановлено, однако несколько членов партии уже высказались за полное исключение модели.
Бывший заместитель главы партии Питер Уиттл написал: "Это позорные высказывания". "Этот человек должен быть не временно отстранен... а вообще исключен", - добавил он.
54-летний Болтон подтвердил, что состоит в отношениях с Марни в письме к сторонникам UKIP ранее в этом месяце, после того как разошелся с женой.
Он отрицал, что состоял в "тайных любовных отношениях".
После приостановки членства Марни бывший кандидат в лидеры UKIP Бен Уокер призвал к отставке Болтона.
"Ты разрушил свою собственную семью, не разрушай и нашу политическую [семью]", - написал он.
Болтон - бывший военный - стал лидером UKIP в сентябре.
Он заменил Пола Наттолла, ушедшего в отставку после всеобщих выборов, на которых число проголосовавших за партию сократилось до 1,8% (по сравнению с 12,6% в 2015 году).