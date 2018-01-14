Подругу лидера UKIP обвинили в расизме из-за сообщений о Меган Маркл

Правообладатель иллюстрации Getty Images / @Jo_Marney Image caption Генри Болтон лишь недавно официально подтвердил, что встречается с Джо Марни

Британская Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) приостановила членство подруги своего лидера Генри Болтона из-за ее расистских комментариев о невесте принца Гарри Меган Маркл.

Издание Mail on Sunday опубликовало несколько сообщений, по всей видимости, отправленных Джо Марни.

В них 25-летняя модель написала, что Маркл "испортит" королевскую семью, что у нее "крошечный мозг" и что чернокожие люди "уродливы".

Марни уже извинилась и заявила, что сообщения были вырваны из контекста. Сам Болтон пока не комментировал скандал.

Партия независимости придерживается консервативных взглядов, а также выступает за резкое ограничение иммиграции и поддерживает введение моратория на переезд на постоянное место жительства в Великобританию иностранцев. UKIP активно выступала за выход страны из ЕС.

"Шокирующие выражения"

Mail on Sunday пишет, что Марни отправила эти сообщения за три недели до того, как начала встречаться с Генри Болтоном.

Когда в ответ на одно из них ей сказали, что ее комментарии выглядят расистскими, она написала: "И что?". Марни также добавила, что не хочет, чтобы другие расы "вторгались" в ее культуру.

Марни прислала журналистам свое заявление, в котором говорится: "Я приношу искренние извинения за шокирующие выражения, которые я использовала".

Она пояснила, что намеренно сгустила краски, чтобы лучше донести точку зрения, а также заявила, что ее фразы были "в какой-то мере вырваны из контекста".

"Тем не менее я полностью признаю, что они были оскорбительными", - добавила она.

UKIP подтвердила, что членство Марни было приостановлено, однако несколько членов партии уже высказались за полное исключение модели.

Бывший заместитель главы партии Питер Уиттл написал: "Это позорные высказывания". "Этот человек должен быть не временно отстранен... а вообще исключен", - добавил он.

54-летний Болтон подтвердил, что состоит в отношениях с Марни в письме к сторонникам UKIP ранее в этом месяце, после того как разошелся с женой.

Он отрицал, что состоял в "тайных любовных отношениях".

После приостановки членства Марни бывший кандидат в лидеры UKIP Бен Уокер призвал к отставке Болтона.

"Ты разрушил свою собственную семью, не разрушай и нашу политическую [семью]", - написал он.

Болтон - бывший военный - стал лидером UKIP в сентябре.

Он заменил Пола Наттолла, ушедшего в отставку после всеобщих выборов, на которых число проголосовавших за партию сократилось до 1,8% (по сравнению с 12,6% в 2015 году).