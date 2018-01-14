Известных модных фотографов обвиняют в домогательствах к мужчинам

Правообладатель иллюстрации PA / AFP Image caption Марио Тестино и Брюса Вебера обвиняют в общей сложности больше 20 работавших с ними людей

Известных модных фотографов Марио Тестино и Брюса Вебера обвиняют в сексуальных домогательствах к мужчинам - моделям и ассистентам.

О выдвинутых против них обвинениях говорится в статье в New York Times. Издательский дом Conde Nast, издающий модные журналы, в том числе Vogue и GQ, уже приостановил работу с Тестино и Вебером.

Сами фотографы отвергают обвинения. В заявлении, переданном газете через адвокатов, Брюс Вебер заявил, что "шокирован и опечален возмутительными обвинениями, которые я категорически отрицаю".

Юридическая фирма, представляющая интересы 63-летнего Тестино, заявила, что пожаловавшиеся на харассмент не могут считаться "надежными источниками", пишет New York Times. Адвокаты фотографа добавили, что поговорили с несколькими бывшими сотрудниками Тестино, и те "были шокированы обвинениями" и "не подтвердили ни одного из утверждений".

"Сексуальный хищник"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На Марио Тестино пожаловались по меньшей мере 13 человек

Марио Тестино, который снимал Кейт Мосс, Мадонну, Мишель Обаму и членов королевской семьи, обвиняют в приставаниях 13 мужчин.

Обвинения в адрес Тестино включают нежелательные прикосновения и мастурбацию, которые, предположительно, имели место с середины 1990-х годов, пишет газета.

Модель Райан Локк, работавший с Тестино над рекламными кампаниями Gucci, описывает его как "сексуального хищника".

Помощник фотографа Хьюго Тиллман рассказал, что Тестино приковал его кровати, и он смог освободиться лишь благодаря помощи другого человека.

Еще один ассистент, Роман Баретт, заявил, что харассмент был "неизменной реальностью". Он утверждает, что фотограф мастурбировал перед ним.

В 2014 году фотограф перуанского происхождения был удостоен почетного ордена Британской империи за работу в области фотографии и благотворительности.

У Тестино давние связи с королевской семьей - он снимал принцессу Диану, а также герцога и герцогиню Кембриджских во время их помолвки и позже, когда крестили принцессу Шарлотту.

Он работал с такими известными брендами, как Burberry и Michael Kors, а его фотографии Серены Уильямс и ее новорожденного ребенка появились на обложке февральского номера американского Vogue.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Брюс Вебер отрицает все обвинения

71-летнего американского фотографа Брюса Вебера обвиняют в домогательствах 15 работающих и бывших моделей. Они утверждают, что он заставлял их раздеваться без необходимости, а также непристойно себя вел, пишет New York Times.

Вебер работал для таких брендов, как Calvin Klein, Ralph Lauren и Abercrombie & Fitch, а также над несколькими фильмами.

Мужчины рассказали изданию, что их просили участвовать в "дыхательных упражнениях", которые могли включать в себя нежелательные прикосновения. Модель Бобби Роуч рассказал, что Вебер пытался засунуть руки ему в штаны во время кастинга в 2007 году.

Художественный руководитель Conde Nast Анна Винтур сказала, что ей было "тяжело узнать" об этих обвинениях. Она добавила, что издательский дом не будет работать с обоими фотографами в обозримом будущем.