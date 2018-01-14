В Турции самолет выкатился за пределы ВПП и чуть не упал в море

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Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в турецком аэропорту и едва не рухнул в море, вызвав панику среди пассажиров.

Самолет лоукостера Pegasus Airlines "Боинг 737-800", на борту которого находилось более 150 пассажиров и членов экипажа, вылетел из Анкары и приземлился в городе Трабзон на побережье Черного моря вечером в субботу.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили местные власти. Пассажиры лайнера были эвакуированы.

Причина инцидента в настоящее время расследуется.

Государственное Анатолийское информагентство сообщает, что на борту началась паника, с которой экипаж никак не мог справиться.

На фотографиях видно, что самолет лежит носом вниз на склоне утеса в нескольких метрах от воды.

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"Мы наклонились. Передняя часть была внизу, а задняя часть самолета поднялась вверх. Была паника, люди кричали", - рассказала одна из пассажиров журналистам.

После инцидента аэропорт был закрыт на несколько часов для проведения расследования.

В заявлении, распространенном после аварии авиакомпанией Pegasus Airlines, сообщается лишь, что у самолета "был инцидент на взлетно-посадочной полосы", когда он приземлился в Трабзоне.