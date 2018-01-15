Нападение на школу в Перми: ранены восемь учеников и учитель

Неизвестные совершили нападение на школу в Перми. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, восемь учеников и учительница получили ножевые ранения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, нападавших было двое.

"В школе номер 127 Мотовилихинского района Перми двумя людьми в масках было совершено нападение на учащихся во время учебной смены. По предварительной информации восемь пострадавших, всем оказывается необходимая помощь. Создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Максим Решетников", - рассказали ТАСС в мэрии.

Как сообщает министерство здравоохранения Пермского края, двое пострадавших - учительница и 16-летний подросток - с ранениями шеи в тяжелом состоянии. Их оперируют в городской клинической больнице №4.

Остальные пострадавшие получили незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу, уточнили в ведомстве.

Часть учеников убежали в расположенный неподалеку торговый центр, скорая провела осмотр на месте.

Заметка дополняется.