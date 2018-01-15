Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Катрин Денев снялась более чем в 100 фильмах

Французская актриса Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия после открытого письма с осуждением кампании против сексуальных домогательств, которая, по ее мнению, зашла слишком далеко.

Она сказала, что просит прощения, если задела чувства жертв "отвратительных действий".

На прошлой неделе письмо, под которым кроме актрисы подписалось еще около 100 известных писателей, актрис и ученых, вызвало бурную реакцию феминистского сообщества. Открытое письмо было опубликовано в газете Le Monde.

Некоторые активистки считают, что это письмо - попытка нивелировать опасность сексуального насилия.

В нем говорилось, что хотя и необходимо высказываться против злоупотребления властью мужчинами, непрекращающиеся обвинения начали выходить из-под контроля.

"Я отдаю должное всем жертвам этих отвратительных действий, которые могли почувствовать себя оскорбленными письмом, опубликованным Le Monde. Им и только им я приношу свои извинения", - заявила актриса в письме, опубликованном на сайте издания Liberation.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кампанию против сексуальных домогательств в письме назвали "новым пуританством"

Денев заметила, что в письме в Le Monde не было ничего, что оправдывало бы сексуальные домогательства.

"Иначе я бы его не подписала", - поясняет она.

Подписавшиеся под письмом назвали пуританством кампанию против сексуальных домогательств, развернувшуюся после ряда громких сексуальных скандалов.

Они также осудили волну "доносов" на мужчин, распространившуюся после обвинений в насилии известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Вайнштейн отрицает все обвинения в сексе без согласия женщин, однако признал, что его поведение принесло "много боли".

Что говорится в открытом письме?

В письме говорится, что "мужчины были вынуждены отказаться от своей работы только из-за того, что дотронулись до чьей-то коленки или попытались кого-то поцеловать".

"Насилие - это преступление, но попытка соблазнения, даже настойчивая и грубая - не преступление", - считают авторы письма.

Авторы пишут, что такой подход к проблеме предполагает отношение общества к женщине как к слабому существу, извечной жертве.

"Как женщины, мы не хотим быть частью такого феминизма, который вместо того, чтобы осуждать злоупотребление властью, взращивает вражду по отношению к мужчинам и сексуальности", - говорится в письме известных француженок.

Кто под ним подписался?

Денев - самая известная из числа подписантов.

В числе других 99 женщин - актриса Кристин Буассон, консервативная журналистка Элизабет Леви, Бриджит Ляэ, порнозвезда 1970-ых, которая теперь работает ведущей ток-шоу, а также писательница и редактор Катрин Милле.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Писательница Катрин Милле согласна с Денев

Есть там и менее известные имена из мира шоу-бизнеса, искусства, медиа, науки. Большинство подписавшихся - не известные французской публике профессионалы в своих областях.

Каков был ответ?

Письмо породило большую дискуссию во Франции. В среду группа из около 30 феминисток выпустила заявление с обвинением Денев и других подписанток в попытке замять скандалы, порожденные делом Вайнштейна, и в полном пренебрежении к жертвам сексуального насилия.

В социальных сетях многие выражали злость или грусть по поводу письма. Один из французских пользователей о неспособности женщин прийти к единому мнению, заметив, что они "так и не смогли договориться".

Ответная реакция на письмо, тем не менее, не находится на первых полосах газет, и не вышла в тренды "Твиттера" во Франции. Возможно, это произошло из-за того, что сексуальные скандалы люди с разными мнениями обсуждают во Франции уже пару месяцев.

Из-за дискуссии общество разделилось на две части: более старшее поколение рассматривает флешмоб #MeToo (#ЯТоже) и подобные кампании как угрозу сексуальной свободе, полученной в 1960-ые, а более молодое видит кампанию против домогательств как еще один шаг в борьбе за права женщин.

Денев была замечена в подобном раньше?

Катрин Денев - явно не звезда активизма. Однако, в прошлом году 74-летняя актриса выступила против кампаний в соцсетях с обвинениями мужчин, замеченных в домогательствах.

По ее мнению, участники этой кампании просто пытаются устыдить мужчин, обвиненных в домогательствах.

Женщины и мужчины со всего мира, подвергшиеся сексуальным домогательствам, делились своими историями, используя хештег #MeToo.

Эту кампанию начала в своем "Твиттере" актриса Алисса Милано, призвав женщин открыто рассказать о пережитых домогательствах.

Во Франции пользователи "Твиттера" для рассказа о насилии использовали хештег #Balancetonporc (буквально - "сдай свою свинью", также можно перевести как "сдай насильника" или "расскажи о его свинствах" - прим. Би-би-си).

Денев, номинантка на "Оскар", снялась более чем в 100 фильмах, первый из которых вышел в 1957 году.