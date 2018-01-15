Правообладатель иллюстрации Sarah Algashgari/Twitter Image caption Сара Алькашгари любит играть в футбол, но никогда не была на футбольном матче

Девушка, помогавшая организовать первый футбольный матч с женщинами в качестве зрителей в Саудовской Аравии, сказала Би-би-си, что это был совершенно невероятный опыт.

Футбольная фанатка 18-летняя Сара Алькашгари не только присутствовала, но и организовывала пятничный матч в Джидде.

Взрослым женщинам было разрешено посетить матч между футбольными клубами "Аль-Ахли" и "Аль-Батин" без сопровождения мужчин.

Этот шаг - часть политики расширения прав женщин, на который пошли власти после требований активистов.

Студентка университета короля Сауда по имени Алькашгари встречала гостей на стадионе и показывала им их места.

"Это то, чего женщины наконец добились. Мы хотели попасть на стадионы, и мы это сделали", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Sarah Algashgari/Twitter Image caption Сара Алькашгари на стадионе города Джидда в пятницу

"Я очень большая фанатка футбола. Я люблю как играть в него, так и смотреть".

"Но я никогда не была на футбольном матче. Это мой первый опыт. Для меня как саудовской женщины это было больше чем просто матч".

"Мне хотелось поучаствовать как угодно, даже если я была малой частью команды из 200 девушек-организаторов", - продолжает она. Алькашгари добавляет, что было невероятно увидеть победу своей комады "Аль-Ахли" со счетом 5:0.

Второй матч с женщинами-зрителями был в субботу, а третий состоится во вторник.

Для того, чтобы дать возможность женщинам поприсутствовать на футбольном матче, на стадионе была отгорожена специальная так называемая семейная секция, где женщинам было позволено наблюдать за игрой в сопровождении родственников. Ограждение также помогало разделить зрительниц и холостых болельщиков-мужчин.

На стадионе были также оборудованы специальные билетные кассы, где зрительниц обслуживали исключительно продавцы-женщины.

Алькашкари разместила фотографии матча на своей странице в "Твиттере", получив более 18 тысяч "лайков".

Множество комментирующих поддержали подвижки в отношении к женщинам в Саудовской Аравии. Помимо возможности ходить на футбольные матчи к июню 2018 года женщинам позволят получать водительские права и управлять автомобилем.

"Я была поражена тем, сколько поддержки и любви мне послали люди. Они поддержали женщин Саудовской Аравии", - говорит Алькашкари, подчеркивая, что получала сообщения от людей со всего мира, включая Ирландию, Чили, Индию и США.

Девушка говорит, что неожиданные перемены в ее стране поражают воображение.

"Сначала нам разрешили посещать стадионы, скоро мы еще и будем водить. Поразительно видеть все эти перемены к лучшему для женщин. Наконец-то мы показываем всему миру, что такое настоящий ислам, - сказал она. - Как молодая саудовская женщина, я очень горжусь тем, что иду навстречу переменам и вижу, как они происходят".

Саудовская Аравия приедерживается наиболее фундаменталистской трактовки ислама и остается одной из немногих стран, где женщины поражены во многих правах.

Так, у женщины должен быть опекун мужского пола - муж, а при отсутствии такового - отец, брат, дядя, дедушка или даже сын. Без его разрешения женщина не может устраиваться на работу, выезжать из страны, открывать счет в банке и даже покидать дом.

В рамках программы кронпринца Мухаммеда бин Салмана предусматривается некоторое послабление этих ограничений. Так, в мае 2017 он издал указ, согласно которому женщинам более не надо просить разрешения своего опекуна для того, чтобы поступить в университет или лечь на операцию в больницу.