В здании фондовой биржи Индонезии обрушился балкон
По меньшей мере 72 человека пострадали в результате обрушения конструкций здания фондовой биржи Индонезии в Джакарте.
По данным сотрудников биржи, инцидент произошел во время перерыва в торгах в тот момент, когда здание посещали студенты университета.
Как сообщается, во второй башне офисного комплекса обрушился балкон рядом с кофейней Starbucks.
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Сотрудники биржи были эвакуированы, на торговой сессии инцидент практически не отразился.
Полиция Джакарты заявила, что обрушение не было вызвано взрывом.
Офисный комплекс фондовой биржи Джакарты состоит из двух 32-этажных башен.
Помимо биржи в комплексе располагается штаб-квартира индонезийского офиса Всемирного банка.