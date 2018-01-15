В здании фондовой биржи Индонезии обрушился балкон

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По меньшей мере 72 человека пострадали в результате обрушения конструкций здания фондовой биржи Индонезии в Джакарте.

По данным сотрудников биржи, инцидент произошел во время перерыва в торгах в тот момент, когда здание посещали студенты университета.

Как сообщается, во второй башне офисного комплекса обрушился балкон рядом с кофейней Starbucks.

Сотрудники биржи были эвакуированы, на торговой сессии инцидент практически не отразился.

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Полиция Джакарты заявила, что обрушение не было вызвано взрывом.

Офисный комплекс фондовой биржи Джакарты состоит из двух 32-этажных башен.

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Помимо биржи в комплексе располагается штаб-квартира индонезийского офиса Всемирного банка.