Что случилось в пермской школе: драка или нападение?

Правообладатель иллюстрации Maxim Kimerling/TASS Image caption Школу №127 решено закрыть на два дня на время следственных мероприятий

Двое подростков с ножами ранили 15 человек в школе номер 127 в Перми. Следствие считает, что подростки подрались друг с другом, а остальные пострадавшие попали им под руку, однако СМИ утверждают, что подростки действовали сообща и напали на школьников целенаправленно.

Русская служба Би-би-си собрала всю последнюю информацию о случившемся.

Как развивались события?

Местные власти сообщают, что один из зачинщиков поножовщины был бывшим учеником школы, а второй - действующим учеником. Обоим по 16 лет.

"У одного мальчика был пропуск действующий, второго охранник записала в журнал посетителей, он сказал, что забыл пропуск", - сообщила агентству РИА Новости пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко.

Следствие утверждает, что подростки устроили драку, которую попытались разнять преподаватели и другие школьники. В результате трое пострадавших - учительница и двое молодых людей 15-16 лет - были госпитализированы в тяжелом состоянии.

При этом версии следствия и местных СМИ относительно того, где именно и когда началась драка, расходятся. Достоверно известно только что после инцидента работа школы была приостановлена, всех учеников и педагогический состав эвакуировали, а подозреваемых задержали.

"Личная неприязнь"

По версии местного управления Следственного комитета, причиной драки стал конфликт между двумя учениками на почве личной неприязни.

Как заявили Интерфаксу в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, по предварительным данным, драка между подростками началась в коридоре, а уже затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники, и ранили нескольких человек.

По данным следственных органов, один из зачинщиков драки ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере и был отчислен из школы из-за проблем с наркотиками.

Как сообщает управление Росгвардии по Пермскому краю, один из зачинщиков поножовщины госпитализирован, второй находится на допросе в отделении полиции.

"Показательная месть"

В то же время, по данным телеграм-канала Mash, организатор поножовщины и его друг решили напасть на учеников, обидевшись на грубоватое новогоднее поздравление в социальных сетях. Пермские власти тоже первоначально назвали случившееся нападением, но потом удалили свое сообщение с сайта.

Местные СМИ утверждают, что подростки зашли в класс, где занимались четвероклассники, заперли дверь и стали нападать на школьников, а уже потом между ними самими началась драка, которую попытались разнять учительница и другие ученики.

Драку между подростками и полученные ими ножевые ранения Mash объясняет тем, что они якобы договорились убить друг друга после нападения, но не смогли. Официального подтверждения этой информации нет.

Другие СМИ также сообщают, что школьники планировали устроить показательную месть, вдохновляясь массовым убийством учеников американской школы "Колумбайн" в США в апреле 1999 года. Один из них состоял в интернете в сообществах, посвященных тем событиям.

Вскоре после инцидента ученики одной из соседних школ рассказали агентству РИА Новости, что школа номер 127 имеет плохую репутацию и что драки там случаются регулярно.

Как идет расследование?

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Как сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко, дело о нападении в школе передано в производство главного следственного управления СКР.

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что анализом ситуации в пермской школе займется специальная рабочая группа правительства России во главе с министром образования и науки Ольгой Васильевой.

Правообладатель иллюстрации Igor Khakimov/Tass Image caption После драки в школе возбуждено дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц"

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Пермь отправлены более 10 сотрудников центрального аппарата, которые оценят работу школьной охраны и коллег, ответственных за профилактику преступности среди подростков.

По информации министерства образования Пермского края, школа №127 не будет работать два дня на время следственных мероприятий.

Как отреагировали власти?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле призывают воздержаться от "любительских" комментариев по поводу ЧП в пермской школе и дождаться результатов расследования.

"Учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы, давайте это внутреннее расследование проведут, это же не нападение на школу извне", - сказал Песков.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил ужесточить требования к охранным предприятиям, обеспечивающим безопасность региональных школ.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала инцидент в школе вопиющим.

"Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя, разберемся на месте", - написала Кузнецова на своей странице в "Фейсбуке".