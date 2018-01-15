Минюст потребовал ликвидировать фонд кампании Навального

Правообладатель иллюстрации EVGENY FELDMAN FOR THIS IS NAVALY PROJECT Image caption Организация митингов, работа региональных штабов, сбор средств для политических акций Навального ведутся через фонд "Пятое время года"

Минюст России потребовал ликвидировать организацию, через которую ведется политическая кампания оппозиционера Алексея Навального.

Внеплановая проверка фонда "Пятое время года", который аккумулирует пожертвования сторонников, заключает договоры об аренде помещений для акций Навального и в котором официально оформлены сотрудники его штаба, началась в конце ноября.

Суд по вопросу о ликвидации фонда как юридического лица назначен на 22 января.

Разветвленная сеть штабов и система сбора пожертвований была подготовлена для президентской кампании оппозиционера и сбора подписей для его выдвижения на выборы 18 марта 2018 года, однако ЦИК отказался зарегистрировать кандидатуру Алексея Навального, сославшись на наличие у него непогашенной судимости по "тяжкой" статье.

Ранее в понедельник Мосгорсуд признал законным отказ районного суда принять к рассмотрению иск Навального к президенту России Путину в связи с препятствиями в проведении митингов, чинимыми властями в десятках городов России.

Также в понедельник, 18 января, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Навального на приговор, вынесенный по итогам второго рассмотрения дела "Кировлеса". Именно этот приговор и стал поводом для его отстранения от выборов.

Приговор по первому делу "Кировлеса" был отменен Верховным судом России после того, как ЕСПЧ признал его нарушающим права подсудимых. Второй судебный процесс был проведен в начале 2017 года и стал фактическим повторением первого.

После отказа в регистрации в качестве кандидата Навальный и его сторонники призвали к забастовке избирателей и объявили уличные акции в поддержку бойкота выборов.

Неделю назад глава фонда "Пятое время года" Леонид Волков обнародовал финансовый отчет кампании, поблагодарив 140 тысяч граждан, перечисливших за 2017 год в общей сложности 275,4 млн рублей личных пожертвований.

"Смелый ход Путина"

Когда минюст начал проверку фонда "Пятое время года" в конце ноября, его глава Леонид Волков написал: "Все деньги, которые перечисляют нам жертвователи на карту Сбербанка, через PayPal или биткоинами, в итоге аккумулируются в фонде и дальше тратятся на нужды кампании уже оттуда".

Действия минюста сторонники Навального считают реакцией властей на политическую деятельность оппозиционера: "Владимир Путин делает новый смелый ход в своей избирательной кампании. Мы - встречу в Смоленске, он - уголовное дело. Мы - встречу в Перми, он - внеплановую проверку", - заявил Волков.

Для проверки министерство затребовало сведения о мероприятиях фонда, о выпускаемой агитационной продукции и литературе, договоры пожертвований от граждан - по словам главы фонда, это "пара "Газелей" разнообразных документов".