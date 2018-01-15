Правообладатель иллюстрации MOD Image caption Британские истребители перехватывали российские бомбардировщики над Северным морем и в прошлом году, и в 2016-м

Истребители военно-воздушных сил Великобритании "Тайфун" поднялись для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем, когда они приближались к "зоне интересов" Соединенного Королевства.

Истребители были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии в понедельник утром, сообщили в британских ВВС.

Представитель ВВС Великобритании заявил, что первоначально за российскими самолетами следили истребители дружественных государств, и затем поступила команда на перехват.

Российские самолеты не достигли суверенной территории Соединенного Королевства и не нарушали границ, сказал он.

Кроме того, для той же цели позже в понедельник были подняты в воздух два бельгийских истребителя F-16, передают бельгийские СМИ. По информации издания, два бельгийских F-16 предположительно приблизились к российским Ту-160.

Подробностей и официального подтверждения этой информации не приводится.

Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт привел в своем "Твиттере" траекторию полета российских бомбардировщиков.

За безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса Бельгия отвечает с прошлой недели. Если в воздушном пространстве появляется неопознанный летательный аппарат, вылет двух F-16 предполагается в течение нескольких минут, пишет издание.

Официального комментария российского минобороны пока не поступало. В ведомстве не раз заявляли, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ту-160 регулярно совершают полеты над Северным морем, и время от времени Королевские ВВС совершают их перехват или сопровождение. Так, в феврале 2017 года два истребителя британских ВВС также поднимались на сопровождение российских Ту-160.

Перехваты российских бомбардировщиков дальнего действия самолетами НАТО участились в последние годы: такие перехваты происходили несколько раз и в прошлом году, и в 2016-м, и в 2015-м.