Новый вирус показывает рекламу порно в детских приложениях

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Зараженные приложения пока удалены из Google Play

В виртуальном магазине Google Play обнаружен вредоносный код, заразивший около 60 мобильных приложений и показывающий откровенную порнографическую рекламу.

Многие из зараженных приложений предназначены для детей, и некоторые из этих программ были скачаны и установлены сотни тысяч раз.

Вирус также продвигает псевдоантивирусы программы и пытается подписать пользователя на дорогостоящие сервисы.

Компания Google заявила, что уже удалила все поврежденные программы из магазина приложений.

Вирус AdultSwine обнаружила аналитическая компания, которая сообщила, что приложения, в которые внедрился вредоносный код, успели скачать по меньшей мере 3 млн раз (по другим оценкам - до 7 млн раз).

В числе загруженных программ - расширения для популярной игры Minecraft, а также приложения на тему известных героев диснеевских мультфильмов.

Исследователи CheckPoint выявили инфицированные программы, а также путь, по которому злоумышленники внедряли порнографическую рекламу и предложения подписок.

Предупреждения о неожиданной рекламе появилось и в отзывах в Google store.

CheckPoint назвал AdultSwine "досадной неприятностью", наносящей пользователям "не только эмоциональный, но и финансовый ущерб".

В своем заявлении Google сообщает, что скомпрометированные приложения уже удалены из магазина, а аккаунты их разработчиков аннулированы.

Компания добавляет, что будет "продолжать высылать строгие предупреждения всем, кто их установил".