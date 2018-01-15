Суд по делу Никиты Белых переехал в СИЗО. Журналистов туда не пустят

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Суд по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых принял решение провести следующее заседание 16 января на территории следственного изолятора "Матросская тишина". Журналистов на заседание, которое пройдет на территории СИЗО, не допустят.

Решение перенести суд в больницу СИЗО судья Татьяна Васюченко приняла после того, как Белых сообщил, что ему тяжело в ежедневном режиме добираться от изолятора до суда.

Как пояснила Русской службе Би-би-си супруга экс-чиновника Екатерина Рейферт, в конце прошлой недели Никита Белых был госпитализирован из переведен из СИЗО Лефортово в больницу "Матросской тишины" из-за серьезного ухудшения здоровья.

Помимо других заболеваний бывший губернатор страдает сахарным диабетом, у него высокое давление, указывала ранее его защита. На заседании Пресненского суда 15 января Белых был доставлен в сопровождении медиков из следственного изолятора, которые осматривали подсудимого и поправляли катетер на его руке.

Бывший губернатор Кировской области Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане отеля Lotte Plaza. В этот день он встречался с владельцем кировских предприятий НЛК и УК Лесхоз Юрием Судгаймером. На встрече предприниматель передал Белых пакет с бутылкой вина и 150 тысячами евро, которые были помечены специальной тушью.

По версии следствия, Белых получил в общей сложности 600 тысяч евро в период с 2012 по 2016 года за покровительство предприятиям НЛК и УК Лесхоз. За эти деньги экс-губернатор якобы содействовал включению заявок этих компаний в список приоритетных инвестпроектов, что давало им право на аренду земли на льготных условиях.

Белых обвинения категорически отвергает. По его словам, он не знал, что в пакете с вином, которое 24 июня 2016 года ему подарил бизнесмен, находились деньги и не прикасался к ним. Его руки оказались испачканы специальной тушью, поскольку оперативники ФСБ обработали ее не только купюры, но и другое внутреннее содержимое пакета.

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