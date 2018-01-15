Биатлонист Бьёрндален не поедет на Олимпиаду в Пхенчхан
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален - самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр - пропустит Олимпиаду в Пхенчхане.
В коллекции 43-летнего Бьёрндалена 13 олимпийских медалей. Однако на этот раз норвежская ассоциация биатлонистов приняла решение не брать знаменитого чемпиона в сборную.
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Глава Олимпийского и Параолимпийского комитета Норвегии Торе Эвребе сообщил, что Бьёрндален не смог пройти квалификацию.
Биатлонист надеялся принять участие уже в седьмых Олимпийских играх в своей карьере.
У него был шанс проявить себя в этапе Кубка мира по биатлону, проходившем в январе в немецком Рупольдинге, и попасть на игры в Пхенчхан, но по итогам соревнований он занял лишь 42 место.
Первая Олимпиада, на которой выступил Бьёрндален, прошла в 1994 году в норвежском Лиллехаммере, хотя там он не вошел в число медалистов.
Однако после дебютных Игр с каждой последующей Олимпиады он увозил по меньшей мере по две медали. На Олимпиаде в Сочи он дважды поднимался на высшую ступень пьедестала и в итоге обошел по количеству медалей другого именитого норвежца - лыжника Бьёрна Дели, который до этого лидировал с 12 олимпийскими наградами. У обоих спортсменов по восемь золотых медалей.
На сегодняшний день достижения Бьёрндалена удалось превзойти лишь трем спортсменам - и то участвовавшим в летних Олимпиадах: американскому пловцу Майклу Фелпсу и советским гимнастам Ларисе Латыниной и Николаю Андрианову.
Олимпийские медали Уле-Эйнара Бьёрндалена (восемь золотых, четыре серебряных и одна бронза):
- Нагано (1998) - одно золото (спринт), одно серебро (эстафета)
- Солт-Лейк-Сити (2002) - четыре золота (индивидуальная гонка, спринт, преследование, эстафета)
- Турин (2006) - два серебра (индивидуальная гонка и преследование), одна бронза (масс-старт)
- Ванкувер (2010)- одно золото (эстафета), одно серебро (индивидуальная гонка)
- Сочи (2014)- два золота (спринт и смешанная эстафета)