Биатлонист Бьёрндален не поедет на Олимпиаду в Пхенчхан

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Биатлонист надеялся принять участие уже в седьмых по счету Олимпийских играх

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален - самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр - пропустит Олимпиаду в Пхенчхане.

В коллекции 43-летнего Бьёрндалена 13 олимпийских медалей. Однако на этот раз норвежская ассоциация биатлонистов приняла решение не брать знаменитого чемпиона в сборную.

Глава Олимпийского и Параолимпийского комитета Норвегии Торе Эвребе сообщил, что Бьёрндален не смог пройти квалификацию.

Биатлонист надеялся принять участие уже в седьмых Олимпийских играх в своей карьере.

У него был шанс проявить себя в этапе Кубка мира по биатлону, проходившем в январе в немецком Рупольдинге, и попасть на игры в Пхенчхан, но по итогам соревнований он занял лишь 42 место.

Первая Олимпиада, на которой выступил Бьёрндален, прошла в 1994 году в норвежском Лиллехаммере, хотя там он не вошел в число медалистов.

Однако после дебютных Игр с каждой последующей Олимпиады он увозил по меньшей мере по две медали. На Олимпиаде в Сочи он дважды поднимался на высшую ступень пьедестала и в итоге обошел по количеству медалей другого именитого норвежца - лыжника Бьёрна Дели, который до этого лидировал с 12 олимпийскими наградами. У обоих спортсменов по восемь золотых медалей.

На сегодняшний день достижения Бьёрндалена удалось превзойти лишь трем спортсменам - и то участвовавшим в летних Олимпиадах: американскому пловцу Майклу Фелпсу и советским гимнастам Ларисе Латыниной и Николаю Андрианову.

Олимпийские медали Уле-Эйнара Бьёрндалена (восемь золотых, четыре серебряных и одна бронза):