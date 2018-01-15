Умерла солистка группы Cranberries Долорес О'Риордан
- 15 января 2018
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В Лондоне умерла солистка ирландской группы Cranberries Долорес О'Риордан. Ей было 46 лет.
Причину смерти певицы полиция не сообщает. Известно только, что ее тело обнаружили в номере лондонского отеля.
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