Умер бывший лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Виктор Анпилов на митинге в Москве в 2012 году

В Москве на 73-м году жизни скончался коммунист Виктор Анпилов, получивший широкую известность в 1990-е годы в качестве лидера движения "Трудовая Россия".

О смерти сообщили друзья политика в соцсетях, такое же сообщение размещено и на странице самого Анпилова в "Фейсбуке".

Активист левого движения Марья Марусенко, в свою очередь, пишет, что два дня назад, 13 января, у Анпилова был обширный инсульт: "Он так и не пришел в сознание".

В январе Анпилов принимал участие в акциях в поддержку кандидата КПРФ на президентских выборах Павла Грудинина.

Как сказала ТАСС бывший депутат Госдумы Дарья Митина, 13 января Анпилов ехал на встречу Грудинина с дoверенными лицами, "нo не дoехал - oбширный инсульт". "Три дня лежал в Склифосовского в кoме, несколько часов назад скончался", - сказала она.

Радикальный коммунист

Журналист по образованию, Анпилов много лет работал по специальности, в том числе за рубежом - на Кубе и в Никарагуа, - и на политической сцене появился только в возрасте 45 лет, когда его избрали депутатом Моссовета, но вскоре его имя стало известно всей стране.

В 1990-е годы, после распада СССР, Анпилов стал одной из центральных фигур российской оппозиции и одним из родоначальников постсоветского коммунистического движения.

Он ни разу не избирался в Госдуму (участвовал в выборах лишь в 2001 году, но проиграл Геннадию Гудкову) и не был членом правительства, но был широко известен как публичный политик, организатор и активный участник многочисленных акций протеста. На протестных митингах, собиравших тысячи человек, он призывал к свержению президента Бориса Ельцина и грозился взять штурмом Кремль.

В ходе октябрьских событий 1993 года, во время попытки переворота, предпринятой сторонниками Руслана Хасбулатова и Александра Руцкого в Москве, Анпилов выступил в их поддержку, за что был арестован, но через несколько месяцев, в феврале 1994 года, отпущен из следственного изолятора "Лефортово" по решению Госдумы.

В середине 2000-х Анпилов ненадолго вернулся в публичную политику, неожиданно проявившись на собрании либералов "Другая Россия" (не путать с незарегистрированной партией Эдуарда Лимонова). Позже участвовал в московских "Маршах несогласных".

В последние годы не участвовал в политических мероприятиях, хотя и был замечен на собраниях КПРФ.