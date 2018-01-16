Семейная пара в Калифорнии держала на цепи 13 детей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дэвид и Луиза Турпин не смогли объяснить полиции, зачем они держали детей взаперти

Полиция Калифорнии задержала семейную пару, которую подозревают в том, что те держали своих детей в заточении. В доме в калифорнийском городе Перрис полицейские обнаружили 13 детей в возрасте от 2 до 29 лет. Некоторые из них были прикованы цепями к кроватям.

По обвинениям в издевательствах и создании опасной ситуации для жизни детей задержали 57-летнего Дэвида Аллена и 49-летнюю Луизу Анну Турпин.

Как сообщили в отделении полиции Риверсайд, одной из девочек удалось сбежать из дома в минувшее воскресенье и позвонить в службу спасения с мобильного телефона, который она нашла дома.

По словам полицейских, 17-летняя девушка казалась истощенной и выглядела гораздо младше своих лет - на вид ей можно было дать лет 10.

Прибывшая в дом семьи Турпин полиция увидела шокирующую картину - в дурно пахнущей комнате находились прикованные цепями к кроватям дети. Их родители не могли дать логическое объяснение происходящему.

Дом семьи Турпин находится в калифорнийском городе Перрис, в 95 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

Правообладатель иллюстрации David-Louise Turpin/Facebook Image caption Семья Турпин на этой фотографии выглядит счастливой

По словам полицейских, они были шокированы тем, что семь из тринадцати детей четы Турпин были в возрасте от 18 до 29 лет.

"Похоже на то, что они страдали от недоедания и были очень грязными", - поясили в полиции.

Сейчас все содержавшиеся в неволе проходят курс реабилитации и лечения в местных больницах.

"Это настолько печально, что в это сложно поверить", - сказал агентству Рейтер главный врач одной из больниц Марк Уффер.

Согласно официальной информации, до переезда в Калифорнию семья Турпин долгое время жила в Техасе. Дэвид Турпин работает инженером в американской военно-промышленной компании Northrop Grumman и получает неплохую зарплату. Однако, как предположили в полиции, поскольку его жена не работает, а взрослые дети не имели возможности учиться и работать, можно предположить, что их потенциальные расходы могли значительно превышать размер дохода.

Правообладатель иллюстрации David-Louise Turpin/Facebook Image caption На личных страницах Дэвида и Луизы Турпин есть несколько семейных фотграфий с детьми

Имя Дэвида Турпина значится в числе должников одной из местных школ, к которой были прикреплены шесть его детей.

Один из соседей задержанных рассказал агентству Рейтер, что семья Турпин жила обособленной жизнью.

"Они относятся к тем семьям, о которых вы ничего не можете узнать. Они никогда не заходили к нам, я никогда не видел, чтобы к ним кто-то приходил. Все, что вы видите, это то, что они выходят из дома, возможно, за продуктами. И все", - рассказал сосед семьи Турпин.

Еще один из соседей подозреваемых - 50-летний Кимберли Миллиган - рассказала газете Los Angeles Times, что ему семья Турпин казалось странной. Ее удивляло, почему дети не выходят на улицу поиграть.

"Я думала, что они учились дома. Ты понимаешь, что что-то не так, но никогда не хочется думать плохо о людях", - говорит она. Она вспоминает, что как-то поздоровалась с одним из их детей, но ребенок посмотрел на нее так, как будто он хотел стать невидимкой.

Анализ

Джеймс Кук, Би-би-си, Перрис

На улице Muir Woods Road нет никаких признаков того, что в доме под номером 160 может скрываться что-то ужасное.

Это один симпатичный загородный дом с тремя автомобилями и минивэном, который блестит на поъездной дорожке. Шторы опущены, но одно из окон украшено рождественской звездой.

Дом выглядит опрятно, дома в этом районе довольно просторные, но находятся достаточно близко друг к другу. Сложно представить, как живущей здесь семье удавалось скрывать столько мрачных секретов.

Соседи сейчас терзают себя вопросами, должны ли и могли ли они заметить, что что-то в этом доме было не так.

Никто из них, видимо, не знает, как долго детей держали взаперти, и, конечно же, никто из них не знает ответ на вопрос, почему все это произошло.