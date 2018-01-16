Минкульт подал иск на 133 млн рублей по делу "Седьмой студии" Серебренникова

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Министерство культуры России заявило иск о возмещении ущерба на 133 млн рублей (2,3 млн долларов) по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Бывшим руководителям театральной труппы инкриминируется хищение бюджетных средств.

"Действительно, минкультуры России признано потерпевшей стороной. В рамках уголовного дела подано исковое заявление о возмещении вреда в размере 133 237 920 рублей", - сообщила Интерфаксу пресс-служба министерства.

О том, что сумма вменяемого ущерба по делу "Седьмой студии" выросла практически вдвое - с 68 млн (1,15 млн долларов) до 133 млн рублей (2,3 млн долларов), - сообщила в понедельник Ирина Поверинова, адвокат одной из обвиняемых - директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

Во вторник Басманный суд Москвы рассматривает вопрос о продлении меры пресечения художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову и экс-гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину, которые остаются под домашним арестом, а также находящемуся в СИЗО экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому.

По версии следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор с целью похитить выделенные в 2011 году минкультом бюджетные средства. Следствие утверждает, что режиссёр и руководство "Гоголь-центра" похитили крупную сумму (ранее речь шла о 68 млн рублей), выделенных на театральные проекты.

Софью Апфельбаум, которая в 2011 году занимала пост главы департамента минкульта по поддержке современного искусства, подозревают в том, что она могла способствовать выделению Серебренникову бюджетных средств.

Обвиняемые не признают вину - за исключением бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Она пошла на сделку со следствием и дала показания против бывших коллег. Адвокат Малобродского Ксения Карпинская ранее заявила, что Масляева "оклеветала и себя, и других".

Кирилл Серебренников - один из самых известных театральных режиссеров России, лауреат многочисленных наград, в том числе "Золотой маски". В последние годы он неоднократно выступал с критикой власти. Режиссер принимал участие в нескольких протестных акциях, подписывал открытые письма с призывом освобождения участниц группы Pussy Riot, высказывался против запрета на усыновление российских детей-сирот гражданами США и ограничения прав ЛГБТ, а также критиковал закон об оскорблении чувств верующих.

Серебренникова задержали в ночь на 22 августа 2017 года в Санкт-Петербурге. Практически сразу ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он провел ночь в СИЗО, а на следующий день был заключен под домашний арест. В начале декабря Мосгорсуд отказался отпустить Серебренникова под подписку о невыезде.

В ноябре Басманный суд Москвы наложил арест на имущество и счета Кирилла Серебренникова и Юрия Итина.