Краденое солнце: прошлый декабрь стал самым темным в истории Москвы

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Декабрь считается самым темным месяцем в Москве, но в 2017 году он и вовсе побил все рекорды: солнце показалось москвичам всего на 0,1 часа, то есть на шесть минут. "Фантастика просто", - прокомментировал это директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В среднем в Москве солнце в декабре светит (то есть находится над горизонтом и не закрыто облаками) 18 часов за весь месяц, объясняют синоптики. Рекордно темным месяцем в истории наблюдении раньше считался декабрь 2000 года, когда солнце в российской столице светило в сумме всего три часа.

По данным метеорологического сервиса World Weather Online, с января по декабрь 2016 года солнце в Москве светило в среднем около 59,5 часа в месяц.

Сервис также предоставляет данные по всем месяцам 2017 года, кроме декабря. Но если учесть последнюю информацию, объявленную российскими синоптиками, то выходит, что в среднем в 2017 году солнце светило в Москве около 48 часов в месяц. То есть на 11,5 часа в месяц меньше, чем в 2016 году.

Ночь глубже чем ночь

В интервью РБК Вильфанд объяснил отсутствие солнца в Москве, отметив, что в декабре наблюдалось необычно много циклонических вихрей, которые и порождают облачность.

"Была очень теплая погода. Более, чем на 5,8 градусов выше нормы. Это связано с перемещением воздушных масс из Атлантики, а именно оттуда к нам и приходят циклоны. Это привело к тому, что солнца практически не было", - добавил он.

Выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня", Вольфанд заметил, что именно влияние области низкого давления, циклонов и низкой облачности и делают ноябрь и декабрь "депрессивными месяцами".

Впрочем, по его словам, январь должен быть более позитивным: "За первую половину января продолжительность солнечного сияния существенно превышает его продолжительность и в ноябре и в декабре вместе взятых".