Священника Глеба Грозовского приговорили к 14 годам за педофилию

Правообладатель иллюстрации Svetlana Kholyavchuk/ TASS Image caption По данным агентств, прокурор просил приговорить Грозовского к 15 годам колонии

Отстраненный от служения священник РПЦ Глеб Грозовский признан виновным в педофилии и приговорен к 14 годам колонии строгого режима. При этом Грозовскому зачли нахождение под арестом с сентября 2014 года. Сам он не признал свою вину и собирается обжаловать решение суда.

Приозерский городской суд Ленинградской области признал Грозовского виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних - по всем эпизодам, перечисленным в обвинении, передает РАПСИ.

Согласно окончательной версии обвинения, с которой согласился суд, Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошел в 2009 году, два других - в 2013 году.

Суд также постановил выплатить по 400 тыс. рублей каждой из трех семей потерпевших.

Судебный процесс продолжался семь месяцев в закрытом режиме, как такого требует закон при рассмотрении дел о педофилии. Оглашались только вводная и резолютивная части приговора.

Ранее агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщало, что прокурор в ходе прений просил приговорить Грозовского к 15 годам колонии строгого режима, а также запретить на 12 лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Защита настаивала на оправдании.

После оглашения приговора Грозовский заявил журналистам, что обжалует его. "У нас есть десять дней, чтобы подать апелляционную жалобу, что и будет сделано", - цитирует Грозовского РИА Новости.

Грозовский продолжает отрицать свою причастность к преступлениям, называя обвинения против него сфабрикованными. Выступая в суде с последним словом 10 января, он говорил, что "самого события преступления нет как такового".

Дело Грозовского

Уголовное дело в отношении Грозовского, служившего настоятелем храма Иоанна Воина под Санкт-Петербургом, было возбуждено в начале ноября 2013 года, решение об аресте выносилось заочно.

СМИ тогда обращали внимание, что священник - бывший духовник петербургского футбольного клуба "Зенит".

После возбуждения уголовного дела священник попросил освободить его от обязанностей настоятеля и успел до решения об аресте уехать в Израиль, где устроился на работу в центр помощи страдающим от алкогольной и наркотической зависимости.

На время проведения следствия священник был отстранен от служения.

Грозовский обратился в МВД Израиля с просьбой предоставить ему гражданство, но получил отказ. В сентябре 2014 года он был арестован по запросу российской генпрокуратуры. Грозовский был экстрадирован в Россию лишь спустя два года - в сентябре 2016 года.