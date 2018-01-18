Больше 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане

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В Актюбинской области на западе Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека. По предварительным данным, погибшие - граждане Узбекистана.

Автобуса загорелся приблизительно в 10:30 по местному времени (7:30 по Москве) на 1068-м км трассы Самара - Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай.

"Во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и два водителя", - сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Пять человек, находившиеся в автобусе, смогли спастись - им удалось выбраться из горящего автобуса. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

"Остальные 52 человека погибли на месте", - сказал Иманкулов.

В областном департаменте ЧС уточнили, что погибшие - граждане Узбекистана, граждан Казахстана и России в автобусе не было, сообщает РИА Новости. Интерфакс уточняет, что это предварительные данные.

"Автобус ехал из Узбекистана в Россию", - сказал собеседник РИА Новости.

МЧС Узбекистана проверяет эту информацию, сообщил представитель ведомства.