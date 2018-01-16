В "Формуле-1" появится новый российский гонщик

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В 2018 году в "Формуле-1" все же будет российский гонщик - даже несмотря на то, что Даниил Квят на этот раз остался без команды. Британская команда "Уильямс" сообщила, что подписала контракт с россиянином Сергеем Сироткиным.

22-летний Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место пилота команды "Формулы-1".

Ранее в первенствах "Формулы" участвовали россияне Виталий Петров и Даниил Квят.