Семья мальчика из рекламы H&M переехала из-за угроз

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компания принесла извинения за фото с чернокожим мальчиком

Семья ребенка со скандальной рекламной фотографии магазина H&M вынуждена была переехать из соображений безопасности.

На прошлой неделе южноафриканские активисты, возмущенные изображением чернокожего ребенка в толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях" атаковали несколько магазинов H&M.

О том, что семья пятилетнего Лиама Манго была вынуждена переехать из дома в Стокгольме, Би-би-си рассказала его мать Терри Манго.

Как говорит Манго, она по-прежнему подвергается нападкам в сети из-за своего заявления о том, что не видит расистского посыла в фотографии H&M.

"Они считают, что я продалась. Я - позор афроамериканцев и всех чернокожих. Они считают, что я продала сына за деньги," - говорит Терри Манго.

"Я уважаю мнение других по этому вопросу. Я знаю, что расизм существует, но надпись на толстовке расистской не считаю," - добавила она.

Скандал вокруг фото Лиама Манго в последние набирает обороты. В субботу сразу несколько магазинов в ЮАР подверглись нападению левых радикалов.

Нападения координировались леворадикальной партией "Борцы за экономическую свободу", которая сочла рекламу H&M вопиющим проявлением расизма.

Компания принесла извинения за фото за несколько дней до нападений, но активисты в ЮАР заявили, что их не принимают.

Депутат от партии "Борцы за экономическую свободу" Флойд Шивамбу в в субботу в "Твиттере" назвал происходящее последствиями проявления расизма: "Все разумные люди должны согласиться, что магазинам [H&M] нельзя позволить продолжать работать в Южной Африке".

Известный канадский музыкант The Weeknd, сотрудничавший с H&M, присоединился к числу критиков и заявил о разрыве отношений с компанией. Позже его примеру последовал рэпер G-Eazy, который в марте выпустил линию одежды с H&M.

Сам пятилетний Лиам Манго, по словам его матери, не понимает ажиотажа, который вызвала его фотография.

"Он не понимает, что происходит. Ему всего пять лет. Он еще не сталкивался [с расизмом]", - сказала Би-би-си Терри Манго.