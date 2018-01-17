Датская прокуратура: убийство Ким Валль было спланированным

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ким Валль последний раз видели вечером 10 августа, когда она взошла на борт 40-тонной субмарины

Прокуроры предъявили изобретателю Петеру Мадсену официальные обвинения в жестоком убийстве шведской журналистки Ким Валль.

Расчлененное тело Валль было найдено в море 21 августа 2017 года - спустя 11 дней после того, как она брала у изобретателя интервью по поводу его самодельной субмарины. На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент или сразу после смерти.

Мадсена обвиняют в том, что он заранее спланировал свое преступление, решив задушить Валль или перерезать ей горло. Прокуратура надеется добиться для него пожизненного заключения.

Изобретатель признает, что расчленил ее тело, но утверждает, что не убивал ее умышленно.

Что известно об исчезновении Валль?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Журналистка собиралась подготовить материал о созданной Мадсеном подлодке

30-летнюю женщину последний раз видели вечером 10 августа, когда она взошла на борт 40-тонной субмарины "Наутилус". Журналистка собиралась подготовить материал об изобретении Мадсена

Тревогу поднял молодой человек Валль, когда на следующий день она не вернулась из путешествия. Мадсена спасли в открытом море, после того как его подлодка затонула. Полиция считает, что он затопил судно преднамеренно.

21 августа велосипедист заметил в прибрежных водах изуродованное тело без головы и конечностей. Голова, ноги и одежда женщины были обнаружены лишь 6 октября. Они были упакованы в сумки, к которым был привязан груз.

Ким Валль жила то в Нью-Йорке, то в Пекине; она была журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian, а также для журнала Vice.

Что говорят обвинители?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Прокуратура ходатайствовала оставить Мадсена под стражей до начала судебного процесса

Изобретателя обвиняют в предумышленном убийстве и расчленении тела, а также "в сексуальной связи исключительно опасного характера не через половой акт".

"Это необычное и очень жестокое дело. Мы надеемся, что СМИ с уважением отнесутся к тому, что новые улики должны быть в первую очередь представлены в суде, а не в прессе", - говорится в заявлении прокурора Якоба Бух-Йепсена.

Что говорит подозреваемый?

Он несколько раз менял показания.

Сначала он говорил, что доставил Ким Валль в Копенгаген живой и невредимой, однако затем заявил, что на подлодке произошла "ужасная авария", после чего он похоронил журналистку в море и планировал покончить с собой, затопив субмарину.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Петер Мадсен несколько раз менял показания

Изобретатель утверждал, что девушка погибла в результате того, что ей на голову упал тяжелый люк субмарины.

Затем 46-летний Мадсен вновь изменил показания, заявив, что журналистка отравилась угарным газом внутри подлодки, пока сам он был на палубе.

Поначалу он отрицал, что расчленил тело, но затем сознался в этом, а также в том, что выбросил фрагменты в море.

Когда начнется судебный процесс?

Первое заседание суда назначено на 8 марта; вердикт, предположительно, будет вынесен в апреле.

Пожизненное заключение в Дании, как правило, предполагает, что обвиненный проводит в тюрьме 15-17 лет без права на помилование, сообщают новостные агентства.