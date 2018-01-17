Врач Белого дома: в умственном здоровье Трампа отклонений нет

  • 17 января 2018
White House physician Ronny Jackson answers question about US President Donald Trump's health after the president's annual physical at the White House in Washington, 16 January 2018 Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption После всестороннего медицинского обследования президента врач Трампа поделился своими выводами с журналистами

Президент США Дональд Трамп не показал никаких отклонений в результате проведенного обследования его умственных способностей и вообще абсолютно здоров, заявил врач Белого дома Ронни Джексон.

"У меня нет никаких опасений по поводу его когнитивных способностей или неврологических функций", - заявил доктор.

На прошлой неделе 71-летний Трамп прошел трехчасовое всестороннее медицинское обследование - впервые после своего избрания на пост президента.

Это произошло вскоре после выхода скандальной книги Майкла Вулфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа", в которой психическое здоровье американского президента ставится под вопрос.

Выступая во вторник вечером перед журналистами на брифинге в Белом доме, Ронни Джексон заявил, что Трамп в целом находится "в превосходном здравии".

"Все указывает на то, что президент здоров и будет оставаться таковым на протяжении всего своего срока", - заверил врач, добавив, что во многом столь превосходные показатели объясняются тем, что Трамп никогда не курил и не употреблял алкоголь.

В то же время Джексон отметил, что президенту пойдет на пользу диета с более низким содержанием жира, а также занятия физическими упражнениями.

Врачебное обследование Трамп прошел в пятницу на прошлой неделе в Мэриленде, где его осматривали военные врачи.

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Image caption Трамп беседует с врачом после прохождения обследования

В их числе был и личный врач президента доктор Джексон - в прошлом контр-адмирал американского флота, который до Трампа был и врачом его предшественника, Барака Обамы.

Для проверки возможных отклонений в восприятии и когнитивных способностей в американской армии принято использовать нейропсихологический тест, известный как MoCA.

Помимо других функций, он проверяет внимание, способность к концентрации и запоминанию, а также язык, образное мышление, способность к вычислениям и пространственное ориентирование.

В книге Вулфа утверждается, что все ближайшее окружение Трампа в Белом доме считает президента похожим на ребенка, нуждающегося в "немедленном одобрении".

Сам Трамп заявил, что в книге Вулфа "полно вранья", а госсекретарь Рекс Тиллерсон отверг предположения о том, что президента подводит психическое здоровье.

В декабре 2015 года, еще перед президентскими выборами в США, собственный семейный врач Трампа Харольд Борнштейн заявил, что его клиент станет "самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента".

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