Врач Белого дома: в умственном здоровье Трампа отклонений нет

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После всестороннего медицинского обследования президента врач Трампа поделился своими выводами с журналистами

Президент США Дональд Трамп не показал никаких отклонений в результате проведенного обследования его умственных способностей и вообще абсолютно здоров, заявил врач Белого дома Ронни Джексон.

"У меня нет никаких опасений по поводу его когнитивных способностей или неврологических функций", - заявил доктор.

На прошлой неделе 71-летний Трамп прошел трехчасовое всестороннее медицинское обследование - впервые после своего избрания на пост президента.

Это произошло вскоре после выхода скандальной книги Майкла Вулфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа", в которой психическое здоровье американского президента ставится под вопрос.

Выступая во вторник вечером перед журналистами на брифинге в Белом доме, Ронни Джексон заявил, что Трамп в целом находится "в превосходном здравии".

"Все указывает на то, что президент здоров и будет оставаться таковым на протяжении всего своего срока", - заверил врач, добавив, что во многом столь превосходные показатели объясняются тем, что Трамп никогда не курил и не употреблял алкоголь.

В то же время Джексон отметил, что президенту пойдет на пользу диета с более низким содержанием жира, а также занятия физическими упражнениями.

Врачебное обследование Трамп прошел в пятницу на прошлой неделе в Мэриленде, где его осматривали военные врачи.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп беседует с врачом после прохождения обследования

В их числе был и личный врач президента доктор Джексон - в прошлом контр-адмирал американского флота, который до Трампа был и врачом его предшественника, Барака Обамы.

Для проверки возможных отклонений в восприятии и когнитивных способностей в американской армии принято использовать нейропсихологический тест, известный как MoCA.

Помимо других функций, он проверяет внимание, способность к концентрации и запоминанию, а также язык, образное мышление, способность к вычислениям и пространственное ориентирование.

В книге Вулфа утверждается, что все ближайшее окружение Трампа в Белом доме считает президента похожим на ребенка, нуждающегося в "немедленном одобрении".

Сам Трамп заявил, что в книге Вулфа "полно вранья", а госсекретарь Рекс Тиллерсон отверг предположения о том, что президента подводит психическое здоровье.

В декабре 2015 года, еще перед президентскими выборами в США, собственный семейный врач Трампа Харольд Борнштейн заявил, что его клиент станет "самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента".