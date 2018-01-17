"Мемориал" рассказал о поджоге своего офиса в Ингушетии

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В здании правозащитного центра "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Правозащитники считают, что их офис был подожжен, и связывают произошедшее с задержанием главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

Огонь уничтожил компьютеры и офисную мебель в двухэтажном здании правозащитного центра, пострадавших нет, сообщили Интерфаксу в управлении МЧС по Ингушетии.

Сотрудники "Мемориала" убеждены, что это произошло в результате поджога. Как сообщил Русской службе Би-би-си член совета правозащитного центра Олег Орлов, на видео, снятое камерами наружного наблюдения, попали двое людей с канистрами в руках.

"Очевидно, что это поджог, потому что камеры наружного наблюдения зафиксировали, как подъехала ночью машина, вышли два человека в масках, достали лестницу, поднялись на второй этаж к окну нашего офиса и выбили его. Пытались сломать камеры, им это не удалось. Когда они поднимались, у них были канистры в руках", - рассказал он.

"Мы связываем выдавливание нас из Чеченской Республики с этим терактом, поскольку мы думаем, что те, кто пытается уничтожить независимую правозащитную работу в Чечне хотят также выдавить и всех правозащитников из региона Северного Кавказа", - добавил правозащитник.

Орлов связывает поджог офиса в Назрани с задержанием руководителя представительства "Мемориала" в Грозном Оюба Титиева. При этом он отметил, что работа "Мемориала" в Ингушетии никак не была связана с чеченской тематикой.

По мнению адвоката Петра Заикина (он защищает Титиева), слова которого приводит "Новая газета", пожар в здании "Мемориала" в Назрани - "безусловный сигнал правозащитникам, который следует интерпретировать, как угрозу".

Адвокат также считает, что произошедшее следует квалифицировать в соответствии со статьей Уголовного кодекса о противодействии терроризму.

По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог, "эта информация сейчас проверяется", сказал РИА Новости анонимный источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Дело Титиева

9 января в Чечне был задержан глава местного отделения "Мемориала" Оюб Титиев. По дороге на работу его остановили сотрудники ДПС, которые, как заявили в полиции, обнаружили в машине пакет с веществом "со специфическим запахом марихуаны".

В отношении Титиева было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков. 11 января Шалинский городской суд Чечни арестовал его на два месяца.

Титиев свою вину не признает. Он уверен, что пакет с наркотиками был подброшен под пассажирское сиденье его автомобиля полицейским. Его адвокат обратился в Следственный комитет России с заявлением о подброшенных наркотиках.

Коллеги Титиева из "Мемориала" сообщали, что Титиева пытались склонить к самооговору, угрожая его родственникам.

Накануне стало известно, что правозащитник написал письмо президенту России Владимиру Путину.

"Хочу довести до вас, если я каким-нибудь образом признаю себя виновным в инкриминируемом мне деянии, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом", - говорится в письме.