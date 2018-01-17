Суд арестовал подростков, устроивших резню в школе Перми

Двое несовершеннолетних, подозреваемых в покушении на убийство детей и учительницы в пермской школе №127, арестованы на два месяца.

Как передают корреспонденты Русской службы Би-би-си, Мотовилихинский суд Перми избрал им арест в качестве меры пресечения на выездном заседании, которое прошло в городской больнице в среду.

Оба предполагаемых зачинщика резни - 16-летний Л. и 15-летний С. - находятся в больничном блоке под охраной. В больницу прибыли судьи, следователи, прокуроры и адвокаты, и два заседания об избрании меры пресечения состоялись в палатах возле больничных коек подозреваемых.

Поножовщина

По версии следствия, 15 января подростки зашли в школу и устроили драку на ножах в кабинете, где шел урок труда у 4Б класса. Ранения получили более десяти человек: 11 детей в возрасте от 10-ти до 12 лет и учительница. Один из четвероклассников и педагог остаются в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

C. и Л. были ранены и после задержания госпитализированы.

Как только будет заключение медиков, что их здоровью ничто не угрожает, они будут переведены в СИЗО, сообщила Русской службе Би-би-си старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию со СМИ Юлия Гайнанова.

Версии произошедшего в пермской школе расходятся: согласно официальной версии, подростки, один из которых учится в школе, а другой ушел из нее, устроили поножовщину между собой, при этом задев детей.

При этом очевидцы рассказывали, что С. и Л. зашли в класс и целенаправленно начали наносить ранения четвероклассникам ударами в голову, тяжело ранив учительницу, которая пыталась защитить детей.

Media playback is unsupported on your device Трагедия в Перми: как предотвратить нападения в школе?

Нормальный, плохой, злой

Психологический портрет нападавших в беседах с корреспондентами Русской службы Би-би-си описали их знакомые. Класс, где раньше вместе учились С. и Л., ученики называют "образцовым", подчеркивая роль в этом "строгой" классной руководительницы.

С. и Л. никогда не были друзьями, рассказала их знакомая Александра (имя изменено по ее просьбе) из 10А класса. С., по ее словам, был "нормальным человеком" - и хотя его сложно было назвать самым общительным мальчиком класса, изгоем он не был. В школе учился хорошо - на четверки, а по химии и биологии - предметам, которые он особенно любил, - получал пятерки.

"У С. была своя компания, если можно так сказать. С ним общалось несколько человек, включая меня. А вот с Л. в принципе никто не общался", - сообщила Александра.

Школьница считает, что подростки могли подружиться уже после того, как Л. ушел из 127 школы: он, в отличие от своего товарища, учился с ребятами вместе только до конца девятого класса, в 2012 году на некоторое время уходил на домашнее обучение.

"Л. был плохим человеком, - рассказала Би-би-си школьница Александра. - Когда мы были маленькими, он, по-моему, даже девочку как-то ударил. У [другой] девочки телефон забрал. Неадекватно себя вел, на него жаловались за то, что он бил одноклассников. За это ему были только разговоры с директором, родителей в школу вызывали, но по факту они ему ничего не делали. Учился он в основном на двойки".

Детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова подтвердила в интервью "Комсомольской правде", что Л. бил одноклассников, состоял на учете у психиатра и длительное время провел на домашнем обучении. Его диагноз не раскрывается.