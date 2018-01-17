Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Длина гобелена из Байё - 70 метров, а ширина - 50 сантиметров

Знаменитый гобелен из Байё XI века, на котором изображены сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе, впервые за 950 лет вывезут за пределы Франции и выставят в одном из британских музеев.

Правда, случится это не раньше 2020 года, возможно, как сказал представитель французского президента Эммануэля Макрона, в 2022 году.

Такой срок связан с длительной процедурой подготовки древнего гобелена к транспортировке.

Официально о своем решении, как ожидается, Макрон объявит в четверг во время встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Гобелен постоянно выставляется в музее города Байё в Нормандии на северо-западе Франции.

Полотно рассказывает историю будущего завоевания Англии Вильгельмом I, особое внимание уделяется решающей битве при Гастингсе и поражению короля Гарольда в 1066 году.

Соглашению предшествовали несколько месяцев переговоров между департаментами культуры Лондона и Парижа. В каком именно музее будет выставляться полотно, пока не решено.

А взамен что-то отдавать придется?

Глава комитета Палаты общин британского парламента Том Тугендхат считает, что Великобритании следует "обязательно" об этом подумать.

"Это возможность установить крепкие отношения", - сказал он в эфире Би-би-си Радио 4.

Депутат предложил в качестве выставочного пространства для гобелена Британский музей, добавив, что музей мог бы отдать что-то взамен на время выставки.

"Интересный объект, об обмене которого можно подумать - Розеттский камень, найденный в Египте".

Согласно сайту Британского музея, камень нашли солдаты Наполеона во время похода на британские владения в Индии.

Откуда взялся гобелен?

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Ученые долго спорили о происхождении этого произведения искусства. Размеры гобелена - 70 метров в длину и 50 см в высоту.

Самое раннее упоминание о нем есть в описи церкви в Байё 1476-го года. О том, как и по чьему заказу полотно было создано, известно мало.

По данным музея в Рединге в Англии, где хранится копия полотна, оно, вероятно, было заказано в 1070-е сводным братом Вильгельма I Завоевателя - Одо, епископом Байё.

Некоторые считают, что гобелен вышили английские монахини в Кентербери, графстве Кент.

В 2012 году соискатель кандидатской степени Манчестерского университета предположил, что вышивка - плод творчества нескольких авторов, работавших в одно время и в одном месте.

Что изображено на гобелене?

На полотне изображены события, сопровождавшие нормандское завоевание Англии.

Оно начинается с Эдуарда Исповедника на троне, который стал королем в 1042 году. Рассказывается история его смерти и поднимаются вопросы наследства.

В 1066 году в день похорон Эдуарда был коронован его зять Гарольд II Годвинсон (он был женат на сестре покойного).

Новости о коронации дошли до Франции и Вильгельма Нормандского, который заявил, что он должен быть королем, так как Эдуард обещал ему английский трон.

Image caption Гарольда короновали после смерти Эдуарда Исповедника

14 октября 1066 года между армиями Вильгельма I и короля Гарольда II состоялась битва при Гастингсе - одна из самых известных в английской истории.

С обеих сторон билось от 5 до 7 тысяч воинов. Тысячи погибли в день битвы, которая закончилась смертью Гарольда II.

Это был поворотный момент в истории, так как он положил конец англосаксонскому правлению, которое длилось более 600 лет.

Где выставлялся гобелен?

Image caption Гобелен изображает короля Гарольда убитым стрелой в глаз

Наполеон выставил полотно в Париже в 1804 году, когда планировал вторжение в Англию.

Во второй раз, перед тем, как вернуться в Байе, полотно выставляли в Париже в 1944 году во время Второй мировой войны.

Предыдущие попытки привезти гобелен в Британию провалились.

В первый раз пытались договориться перед коронацией королевы в 1953 году, второй раз - на 900-ю годовщину битвы в 1966 году.

А его вообще можно перевозить?

Проверки покажут, насколько транспортабельно полотно, и можно ли его привезти в Великобратанию полностью.

Дэвид Масгрув в журнале Би-би-си История сомневается в этом, учитывая размер, возраст и вероятную хрупкость полотна.

Он также сообщил в эфире программы Би-би-си Радио 4, что перевоз гобелена позволит провести интересные исторические исследования относительно его ткани и материалов.

Пропустить Twitter пост , автор: @readingmuseum One of the few differences between the real Bayeux Tapestry and ours is that our Victorian seamstresses covered this gentleman’s..



*ahem*



..modesty with some pants.



(We’ll let you google the original yourselves) pic.twitter.com/Htnj5b2bXN — Reading Museum (@readingmuseum) 17 января 2018 г.

Твит музея в Рединге: "Одно из немногих различий между оригинальным гобеленом Байе и нашем в том, что наши швеи прикрыли этому джентельмену... *гм* достоинство брюками. (Загуглите оригинал сами)".

Какие есть мифы и легенды, связанные с гобеленом?

История о том, что Гарольд был убит стрелой, запущенной ему в глаз, считалась сошедшей с этого полотна. Тем не менее, более ранние источники сообщают, что он был изрублен на куски нормандскими воинами.

Историк Средневековья Эксетерского университета Леви Роуч говорит, что гобелен сначала был конфискован для военных целей, например, для прикрытия орудий во время Французской революции, но затем один из юристов его сохранил.