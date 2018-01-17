В Чечне после года безуспешных поисков мужа пропала и жена

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Адвокат Петр Заикин сообщил об исчезновении в Чечне Амины Автурхановой - жены одного из 27 пропавших в прошлом году в республике людей. По информации, имеющейся у адвоката, неделю назад Автурханова могла быть задержана сотрудниками силовых структур республики.

Автурханова добивалась расследования обстоятельств исчезновения ее мужа, Зелимхана Джабаева, пропавшего в январе 2017 года. Вместе с ним тогда пропали еще 26 человек. "Новая газета" со ссылкой на свои источники предполагала, что все они могли быть убиты.

Все это время Автурхановой неоднократно поступали угрозы, ее, как и других женщин, чьи мужья были задержаны и пропали в этот период, неоднократно вызывали в полицию. Но вплоть до начала 2018 года она не могла получить никакой информации о том, где находится ее муж.

"Вы должны знать это"

17 января "Новая газета" сообщила о пропаже самой Автурхановой. Согласно публикации, еще 11 января на редакционный номер издания пришло сообщение: "Я по поводу Амины Автурхановой из Чечни пишу. Ее 8 числа забрали, до сих пор не отпустили. Думаю, что вы должны знать это". Автор сообщения неизвестен.

Русская служба Би-би-си попыталась связаться с самой Автурхановой, ее телефон включен, но трубку никто не берет.

Подруга Автурхановой из Чеченской Республики (попросила об анонимности из соображений безопасности) подтвердила Би-би-си, что не может связаться с ней с 8 января, женщина не отвечает на звонки и сообщения. Об исчезновении Автурхановой на условиях анонимности сообщили Би-би-си еще несколько ее знакомых.

Адвокат Петр Заикин, находящийся сейчас в Чечне, сказал Би-би-си, что получил информацию о возможном задержании Автурхановой сотрудниками внутренних дел Чечни и что будет представлять ее интересы, если его помощь будет необходима. Саму женщину он не видел.

Заикин посетил РОВД Старопромысловского района Грозного, где, по его информации, могла находиться женщина, но не нашел ее там.

"Начальник полиции нас уже ждал на улице перед зданием РОВД, сказал, что никогда не доставлялась, по журналам задержанных не числится, но сказал, что помнит девушку с таким именем, он появлялась с братом, но не 8 января, а раньше", - сказал Заикин.

Русская служба Би-би-си отправила запрос в МВД Чеченской республики. На момент публикации материала ответа не было.

27 пропавших

Амине Автурхановой 26 лет, у нее двое маленьких детей, младшему из которых всего полгода. По словам ее знакомых, дети сейчас находятся дома с родственниками.

Ее супруга, Зелимхана Джабаева, задержали в декабре 2016 года сотрудники Старопромысловского РОВД. Некоторое время после этого они подтверждали, что мужчина находится на территории РОВД, однако спустя несколько недель он исчез.

О пропавших без вести жителях Чечни стало известно из публикации "Новой газеты". В материале "Это была казнь" 10 июля был опубликован список из 27 человек, которые, по информации издания, были убиты в Грозном в ночь на 26 января 2017 года.

До сих пор нет никаких точных сведений о местонахождении этих людей. Несколько человек, знакомых с пропавшими, рассказали Би-би-си похожие истории: сотрудники полиции приезжали домой, забирали мужчин, объясняя это необходимостью допроса, и после этого людей никто не видел.

Задержания проводились после резонансного убийства полицейского в Грозном в ночь на 18 декабря 2016 года. В ходе погони и перестрелки четверо предполагаемых нападавших были убиты, еще несколько задержаны.

После этого под предлогом поиска причастных к нападению на полицейского силовые структуры Чечни провели масштабную спецоперацию, в ходе которой и были задержаны, а позже бесследно исчезли 27 человек.

Родственники пропавших обращались в правоохранительные органы и к правозащитникам, позже они неоднократно сообщали о допросах и угрозах.

В частности, во время приезда в Чечню уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, родственники пропавших мужчин пожаловались на угрозы со стороны правоохранительных органов.

По словам родственников, накануне приезда омбудсмена им сказали: "Из Москвы "едет проверка", не пытайтесь с ними связываться, а если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо".

По данным Би-би-си, Автурханову, как и многих других родственников пропавших людей, уже задерживали несколько раз на длительное время. В сентябре она провела в отделении полиции целый день взаперти, вместе с грудным ребенком.

В Чечне на пропавших мужчин заведены уголовные дела по статье об участии в незаконном вооруженном формировании.