У напавшего на Татьяну Фельгенгауэр диагностировали шизофрению

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Врачи диагностировали у Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, параноидную шизофрению. Такой диагноз может привести к тому, что обвиняемый избежит уголовной ответственности.

Выдержки из заключения приводит агентство ТАСС. По его данным, экспертиза установила, что "Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения" и что в момент нападения он был лишен возможности осознавать характер содеянного.

"В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение", - цитирует агентство заключение врачей.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября. По версии следствия, Борис Гриц прыснул газом в глаза охраннику на входе в здание, где находится редакция "Эха", а потом поднялся в саму редакцию и ударил журналистку ножом в горло.

Нападавшего скрутили охранники "Эха Москвы" и передали полиции. Татьяну Фельгенгауэр отвезли в больницу и прооперировали. Полученное ранение врачи оценивали как серьезное. По факту нападения на Фельгенгауэр возбуждено дело о покушении на убийство, по которой Грицу грозит от шести до 15 лет лишения свободы.