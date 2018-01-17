В Британии назначили министра по одиночеству
Глава британского правительства Тереза Мэй назначила первого в истории министра по одиночеству. Им стала экс-министр спорта и гражданского общества Трейси Крауч.
Эта должность - продолжение деятельности ныне покойного депутата от Партии лейбористов Джо Кокс, которая была убита в 2016 году. Новое министерство будет сотрудничать с комиссией по одиночеству, учрежденной Кокс.
42-летняя Крауч заявила, что рада взять на себя этот "вызов поколений" и разобраться с явлением, затрагивающим около девяти миллионов молодых и пожилых людей в Великобритании.
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Кокс была убита в 2016 году незадолго до референдума о членстве Британии в ЕС возле своей приемной городе Бирстолл в Западном Йоркшире.
Нападавший Томас Мэйр, который в момент атаки кричал "Британия - прежде всего!", нанес Кокс несколько ножевых ранений и трижды выстрелил в нее из пистолета.
Мэйр осужден на пожизненный срок.
Смертельное одиночество
В своем заявлении премьер-министр Британии Тереза Мэй говорит, что Джо Кокс осознавала степерь одиночества англичан и посвятила себя помощи таким людям.
По ее словам, новому министру предстоит работать с бизнесом и благотворительными организациями над созданием правительственной стратегии по борьбе с проблемой.
В 2017 году было опубликовано исследование, согласно которому одиночество причиняет здоровью такой же вред, как курение 15 сигарет в день.
В декабре 2017 года главная медсестра Национальной службы здравоохранения Англии Джейн Каммингс заявила, что холодная погода и одиночество в зимние месяцы могут быть смертельны. "Простое дружеское общение" может кардинально изменить ситуацию, говорила она.
Примерно половина людей в возрасте 75 лет и старше живут одни - это около двух миллионов человек по всей Англии. Они могут проводить дни и даже недели без какого-либо социального взаимодействия.
"Это проблема, которая сильно беспокоила Джо, и в память о ней мы будем помогать миллионам людей справляться с одиночеством", - говорит Крауч.
Муж Джо Кокс - Брендан - написал в своем "Твиттере": "Самое ужасное в потере Джо - знать, сколько всего она могла сделать в этом мире".
Он написал, что хотя его жены больше нет, он расскажет их детям, "что она продолжает делать мир лучше".
Что делать, если вы одиноки
Читатели Би-би-си поделились своими размышлениями на тему того, что делать, когда одиноко и грустно.
Джоан Гуттеридж: "Мне 79 лет, и мне всегда грустно по вечерам. Я сказала дочери, что хочу завести котенка, и мы взяли из приюта этого черного кота, назвав Барни. Теперь я не могу представить свою жизнь без него".
Камар Куреши: "Я одинокий отец. Одиночество охватило меня, когда мне пришлось продать бизнес ради воспитания детей. Сейчас мне помогает спортзал и волонтерская работа, пока дети в школе".
Нэнси Сандерс: "Когда я достигла пика, я стала работать волонтером для двух благотворительных организаций - одной, которая помогает неблагополучным семьям, и другой - по охране окружающей среды. Еще я присоединилась к хору и взяла себе кошку. Теперь я гораздо больше ощущаю себя в обществе, и гораздо менее одинокой".