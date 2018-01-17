В Британии назначили министра по одиночеству

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Глава британского правительства Тереза Мэй назначила первого в истории министра по одиночеству. Им стала экс-министр спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

Эта должность - продолжение деятельности ныне покойного депутата от Партии лейбористов Джо Кокс, которая была убита в 2016 году. Новое министерство будет сотрудничать с комиссией по одиночеству, учрежденной Кокс.

42-летняя Крауч заявила, что рада взять на себя этот "вызов поколений" и разобраться с явлением, затрагивающим около девяти миллионов молодых и пожилых людей в Великобритании.

Кокс была убита в 2016 году незадолго до референдума о членстве Британии в ЕС возле своей приемной городе Бирстолл в Западном Йоркшире.

Нападавший Томас Мэйр, который в момент атаки кричал "Британия - прежде всего!", нанес Кокс несколько ножевых ранений и трижды выстрелил в нее из пистолета.

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Мэйр осужден на пожизненный срок.

Смертельное одиночество

В своем заявлении премьер-министр Британии Тереза Мэй говорит, что Джо Кокс осознавала степерь одиночества англичан и посвятила себя помощи таким людям.

По ее словам, новому министру предстоит работать с бизнесом и благотворительными организациями над созданием правительственной стратегии по борьбе с проблемой.

В 2017 году было опубликовано исследование, согласно которому одиночество причиняет здоровью такой же вред, как курение 15 сигарет в день.

Правообладатель иллюстрации UK Parliament Image caption Трейси Крауч говорит, что она "невероятно гордится" своей новой должностью

В декабре 2017 года главная медсестра Национальной службы здравоохранения Англии Джейн Каммингс заявила, что холодная погода и одиночество в зимние месяцы могут быть смертельны. "Простое дружеское общение" может кардинально изменить ситуацию, говорила она.

Примерно половина людей в возрасте 75 лет и старше живут одни - это около двух миллионов человек по всей Англии. Они могут проводить дни и даже недели без какого-либо социального взаимодействия.

"Это проблема, которая сильно беспокоила Джо, и в память о ней мы будем помогать миллионам людей справляться с одиночеством", - говорит Крауч.

Муж Джо Кокс - Брендан - написал в своем "Твиттере": "Самое ужасное в потере Джо - знать, сколько всего она могла сделать в этом мире".

Он написал, что хотя его жены больше нет, он расскажет их детям, "что она продолжает делать мир лучше".

Что делать, если вы одиноки

Правообладатель иллюстрации Joan Gutteridge Image caption Джоан взяла котенка Барни из приюта

Читатели Би-би-си поделились своими размышлениями на тему того, что делать, когда одиноко и грустно.

Джоан Гуттеридж: "Мне 79 лет, и мне всегда грустно по вечерам. Я сказала дочери, что хочу завести котенка, и мы взяли из приюта этого черного кота, назвав Барни. Теперь я не могу представить свою жизнь без него".

Камар Куреши: "Я одинокий отец. Одиночество охватило меня, когда мне пришлось продать бизнес ради воспитания детей. Сейчас мне помогает спортзал и волонтерская работа, пока дети в школе".

Нэнси Сандерс: "Когда я достигла пика, я стала работать волонтером для двух благотворительных организаций - одной, которая помогает неблагополучным семьям, и другой - по охране окружающей среды. Еще я присоединилась к хору и взяла себе кошку. Теперь я гораздо больше ощущаю себя в обществе, и гораздо менее одинокой".