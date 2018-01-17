В Москве арестовали экс-главу охраны Березовского. Чем он известен?

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Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Соколова, бывшего руководителя частного охранного предприятия "Атолл-1", которое в 1990-е годы занималось личной охраной Бориса Березовского. Как сообщила журналистам пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, он останется под стражей минимум до 16 марта.

О задержании Соколова стало известно 17 января. Дело на него заведено по статье "незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств".

По данным СМИ, Соколов до ареста работал экспертом организации "Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность". Вместе с ним был задержан директор компании Руслан Мильченко и экс-глава службы безопасности химического предприятия "Тольяттиазот" Олега Антошин.

Экс-сотрудник спецслужб Вадим Лялин пояснил газете "МК", что, скорее всего, поводом к задержанию стали обнаруженные на территории "Тольяттиазота" гранатомет, патроны и ваххабистская литература, которые, как оказалось позднее, были подброшены.

По версии следствия, Соколов и Антошин решили инсценировать подготовку к теракту с целью дискредитировать владельцев компании, пишет издание.

"Информационная контрразведка"

В начале 1990-х годов Соколов возглавлял частное охранное предприятие "Атолл-1". В интервью издательству "Эксмо" в октябре 2017 года Соколов говорил, что его компания не занималась личной безопасностью Березовского, хотя и давала рекомендации на этот счет.

"Мы готовили аналитические справки и обзоры. Занимались информационной разведкой и контрразведкой. И подчас от этого зависела и личная безопасность Бориса Абрамовича", - рассказывал Соколов. Также, по его словам, у "Атолла" было и некое "силовое подразделение", в которое входили в том числе снайперы.

Image caption Соколов говорит, что занимался информационной безопасностью Березовского

В аннотации к книге журналиста Вадима Пестрякова "КРЕМЛЕнальное чтиво, или Невероятные приключения Сергея Соколова, флибустьера из "Атолла" Соколов назван одной из самых загадочных фигур российского информационного пространства.

"Его услугами пользовался Кремль, а созданное им агентство "Атолл" является первой в новейшей истории России частной спецслужбой", - говорится в превью к книге.

Дело "Законовских"

По данным РБК, оперативники вышли на Соколова в ходе расследования, в ходе которого проверяли силовиков Самарской области на причастность к деятельности преступной группировки "Законовские" ("Барыги").

9 января депутат Госдумы Андрей Луговой направил запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой проверить информацию о связях ряда сотрудников правоохранительных органов Самарской области с "Барыгами", однако сам он утверждает, что в запросе не упомянуто имя Соколова.

Согласно запросу Лугового, к укрывательству преступлений ОПГ "Законовские" и фабрикации уголовных дел могут быть причастны бывший руководитель районного отдела Следственного комитета России в Самаре и высокопоставленный сотрудник самамрского управления МВД.

"Мне поступили соответствующие обращения граждан. Фамилии Соколова в моем запросе не было", - сказал Луговой в интервью "Комсомольской правде".

Месть за расследование

В августе прошлого года глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщал о задержании гражданской жены Соколова Дарьи Мастикашевой.

Украинские власти обвиняют ее в госизмене и шпионаже в пользу России. По данным следствия, она предлагала трем бывшим участникам боевых действий на юго-востоке Украины "выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы" за "хорошее вознаграждение".

"Именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве", - сообщал глава СБУ.

В октябре прошлого года "Комсомольская правда" опубликовала текст письма, которое Мастикашева отправила из СИЗО. В нем она утверждает, что следователи вынудили ее признаться в работе на российские спецслужбы под пытками.

Сам Соколов утверждает, что арест Мастикашевой стал местью за проводимое им расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а также деятельности СБУ и Днепропетровской ОПГ.