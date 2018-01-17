Пхенчхан-2018: КНДР и Южная Корея пойдут под одним флагом

  • 17 января 2018
Единый флаг Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Единый флаг символизирует стремление КНДР и Южной Кореи положить конец разделению

КНДР и Южная Кореи на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане пойдут под одним флагом "единой Кореи".

Также страны договорились выставить объединенную сборную в женском хоккее.

Переговоры между двумя странами прошли в деревне Пханмунджон на линии разграничения огня.

Это первая встреча на высоком уровне за более чем два года.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Если все пойдет по плану, к южному соседу отправится делегация из нескольких сотен человек. В нее войдут 230 девушек из группы поддержки, 140 музыкантов и 30 тхэквондистов.

Пхеньян также намерен отправить делегацию из 150 человек на Паралимпийские игры в марте.

Перспектива объединенной женской команды по хоккею не обрадовала тренера сборной, который заявил, что это может серьезно ударить по шансам команды занять призовое место.

Десятки тысяч человек, как сообщается, подписали в интернете обращение к президенту Мун Чжэ Ину с требованием отказаться от совместных с Пхеньяном планов.

Также свое слово должен сказать Международный олимпийский комитет, который соберется в швейцарской Лозанне в субботу, поскольку Северная Корея не успела вовремя зарегистрироваться и пройти квалификацию.

Япония отнеслась к нынешней разрядке отношений между Сеулом и Пхеньяном с подозрением. Министр иностранных дел страны Таро Коно заявил, что миру не нужно слепнуть из-за внезапного обаяния северокорейцев.

"Сейчас не время ослаблять давление или поощрять Северную Корею. Тот факт, что Северная Корея пошла на диалог, можно объяснить действенностью санкций", - заявил Коно.

В последнее время Пхеньян добился значительных успехов в своих разработках ядерных и обычных вооружений. Южной Корее также придется найти способ принять у себя северокорейскую делегацию, не нарушая санкции Совета безопасности ООН. Среди прочего они запрещают перевод денежных средств Пхеньяну и вносят некоторых чиновников в черный список.

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Image caption Встреча двух делегаций в деревне Пханмунджон стала первой за два года

После испытания Северной Кореей баллистической ракеты 28 ноября ООН ввела в ее отношении новые санкции, которые затрагивают поставки топлива и международные поездки граждан. Однако вскоре лидер страны Ким Чен Ын заявил, что его страна открыта к идалогу.

Сейчас в канадском Ванкувере проходят переговоры о будущем Корейского полуострова. В них принимают участие 20 стран, которые в войне 1950-53 года воевали на стороне Юга.

В кулуарах переговоров министры из Южной Кореи, США и Японии договорились не ослаблять давление на Пхеньян до тех пор, пока страна не откажется от ядерной программы, но при этом поддерживать двусторонние переговоры, сообщило южнокорейское агентство Йонхап.

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