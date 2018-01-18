Правительство США может остаться без денег из-за спора о мигрантах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В пятницу конгресс должен решить вопрос о финансировании федерального правительства

Федеральное правительство США может остаться без финансирования и временно приостановить большую часть своей работы, так как конгресс не может утвердить бюджет в связи с серьезными разногласиями между республиканцами и демократами по вопросу об иммиграции.

Резолюция о временном финансировании американской администрации, которое позволит правительству работать еще один месяц, должно быть принято не позже пятницы.

Демократы требуют, что резолюция предоставила защиту нелегальным иммигрантом, которые прибыли в США в детском возрасте.

Шансы на то, что обе стороны смогут договориться по этому вопросу, сильно уменьшает скандал, разразившийся после того, как на прошлой неделе президент Трамп на переговорах с конгрессменами в Белом доме якобы употребил непристойный эпитет в адрес целого ряда стран.

Ни республиканцы, которые контролируют обе палаты конгресса и Белый дом, ни демократы не хотят, чтобы избиратели возложили на них вину за временную остановку работы федерального правительства, так как в ноябре предстоит переизбрание всех членов палаты представителей и трети сената.

Сенатор-демократ Чак Шумер: "Когда происходит окончание финансирования? Когда она сторона решает все сама и говорит другой, что та должна за ней следовать"

Что предлагают республиканцы?

Республиканцы в палате представителей надеются убедить демократов проголосовать за продолжение финансирования правительства, предлагая продлить федеральную программу медицинской страховки для детей (Chip) на шесть лет.

Chip обеспечивает медицинскую страховку девяти миллионам детей в США. Финансирование этой программы истекло в сентябре 2017 года, и контролируемый республиканцами конгресс отказался его продолжать. Возобновление этой страховки является одним из главных требований демократов.

Палата представителей может проголосовать по вопросу о продлении действия федерального бюджета уже в четверг вечером. Если резолюция будет принята, она будет отправлена в сенат.

Для того чтобы резолюция прошла через палату представителей до пятницы, необходима поддержка как минимум нескольких демократов.

Однако предложение республиканцев возобновить финансирование Chip может столкнуться с сопротивлением со стороны правого крыла их собственной партии.

Руководство партии надеется успокоить правых депутатов предложением отменить обложение налогом дорогих медицинских страховок.

Пропустить Twitter пост , автор: @SenateMajLdr With no imminent deadline on #immigration, and with bipartisan talks well underway, there is no reason why Congress should hold government funding hostage over the issue of illegal immigration. — Leader McConnell (@SenateMajLdr) 16 января 2018 г.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл: "Конечный срок по вопросу об иммиграции еще не наступает, и переговоры по этому вопросу идут хорошо с обеих сторон, а значит, нет никакой причины делать финансирование правительство заложником вопроса о нелегальной иммиграции"

Чего хотят демократы?

Демократы хотят, чтобы законопроект гарантировал защиту от депортации примерно 700 тысячам нелегальных иммигрантов, которых привезли в США в детстве.

В 2017 году президент Трамп отменил программу Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), которая позволяла этим людям оставаться в США.

Президент дал конгрессу срок до 5 марта 2018, чтобы найти решение этой проблемы.

Трамп дал понять, что готов подписать закон, который бы позволил этим людям остаться в стране легально, но в обмен он требует дополнительного финансирования охраны границ, в том числе и строительства стены вдоль границы с Мексикой.

Переговоры между республиканцами и демократами по вопросу об иммиграции и укреплению безопасности границ шли довольно успешно, но прекратились после того, как на прошлой неделе стало известно, что во время переговоров в Белом доме президент Трамп якобы назвал страны третьего мира "вонючими дырами", хотя сам президент это отрицает.

Пока Белый дом и законодатели спорят, кто и что именно сказал во время этих переговоров, надежда на достижение компромиссного решения тает.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Дик Дербин уверяют, что соглашение практически достигнуто.

Однако Белый дом заявил, что оно неприемлемо, и не включил вопрос об иммиграции в резолюцию о временном финансировании федерального правительства.

Голосование должно состояться в пятницу.

Вновь откладывать в долгий ящик?

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Суть игры в гляделки состоит в том, что нужно знать, когда пора моргнуть. Демократы и республиканцы оказались перед лицом возможного паралича работы федерального правительства, притом что ни одна из сторон этого не хочет.

Но расстановка сил в этом споре неравная. Республиканцы контролируют обе палаты конгресса.

Если республиканцы в палате представителей проголосуют все вместе, то они смогут провести какое-то временное решение проблемы без поддержки демократов. После этого демократы в сенате должны решить - могут ли они заблокировать эту резолюцию, тем самым вынудив федеральное правительство прекратить работу, и хотят ли они это сделать.

Если демократам удастся обеспечить финансирование медицинской страховки для детей на еще шесть лет - будет ли им этого достаточно?

Возмутятся ли их избиратели, если они не пойдут до самого конца для защиты детей нелегальных иммигрантов?

Пока что, судя по всему, демократы в конгрессе не уверены, что готовы пойти на столь крайние меры и рискнуть параличом правительства ради защиты этих детей. А раскол в стане республиканцев настолько силен, что им вообще трудно договориться о чем бы то ни было.

Это гарантия того, что вопрос, скорее всего, будет в очередной раз откладываться со дня на день, хотя крайний срок для его разрешение наступает всего через несколько недель.

Разве все это уже не происходило?

Да, в декабре конгресс одобрил аналогичное временное продление финансирования федерального правительства до 19 января.

Тогда политики надеялись, что к этой дате конгрессменам удастся найти компромисс по вопросам иммиграции.

Если конгресс одобрит предложенную резолюцию и сейчас, срок ее действия истечет 16 февраля.

Так что все может повториться по новой уже через несколько недель.