Правительство США может остаться без денег из-за спора о мигрантах
Федеральное правительство США может остаться без финансирования и временно приостановить большую часть своей работы, так как конгресс не может утвердить бюджет в связи с серьезными разногласиями между республиканцами и демократами по вопросу об иммиграции.
Резолюция о временном финансировании американской администрации, которое позволит правительству работать еще один месяц, должно быть принято не позже пятницы.
Демократы требуют, что резолюция предоставила защиту нелегальным иммигрантом, которые прибыли в США в детском возрасте.
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Шансы на то, что обе стороны смогут договориться по этому вопросу, сильно уменьшает скандал, разразившийся после того, как на прошлой неделе президент Трамп на переговорах с конгрессменами в Белом доме якобы употребил непристойный эпитет в адрес целого ряда стран.
Ни республиканцы, которые контролируют обе палаты конгресса и Белый дом, ни демократы не хотят, чтобы избиратели возложили на них вину за временную остановку работы федерального правительства, так как в ноябре предстоит переизбрание всех членов палаты представителей и трети сената.
Сенатор-демократ Чак Шумер: "Когда происходит окончание финансирования? Когда она сторона решает все сама и говорит другой, что та должна за ней следовать"
Что предлагают республиканцы?
Республиканцы в палате представителей надеются убедить демократов проголосовать за продолжение финансирования правительства, предлагая продлить федеральную программу медицинской страховки для детей (Chip) на шесть лет.
Chip обеспечивает медицинскую страховку девяти миллионам детей в США. Финансирование этой программы истекло в сентябре 2017 года, и контролируемый республиканцами конгресс отказался его продолжать. Возобновление этой страховки является одним из главных требований демократов.
Палата представителей может проголосовать по вопросу о продлении действия федерального бюджета уже в четверг вечером. Если резолюция будет принята, она будет отправлена в сенат.
Для того чтобы резолюция прошла через палату представителей до пятницы, необходима поддержка как минимум нескольких демократов.
Однако предложение республиканцев возобновить финансирование Chip может столкнуться с сопротивлением со стороны правого крыла их собственной партии.
Руководство партии надеется успокоить правых депутатов предложением отменить обложение налогом дорогих медицинских страховок.
Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл: "Конечный срок по вопросу об иммиграции еще не наступает, и переговоры по этому вопросу идут хорошо с обеих сторон, а значит, нет никакой причины делать финансирование правительство заложником вопроса о нелегальной иммиграции"
Чего хотят демократы?
Демократы хотят, чтобы законопроект гарантировал защиту от депортации примерно 700 тысячам нелегальных иммигрантов, которых привезли в США в детстве.
В 2017 году президент Трамп отменил программу Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), которая позволяла этим людям оставаться в США.
Президент дал конгрессу срок до 5 марта 2018, чтобы найти решение этой проблемы.
Трамп дал понять, что готов подписать закон, который бы позволил этим людям остаться в стране легально, но в обмен он требует дополнительного финансирования охраны границ, в том числе и строительства стены вдоль границы с Мексикой.
Переговоры между республиканцами и демократами по вопросу об иммиграции и укреплению безопасности границ шли довольно успешно, но прекратились после того, как на прошлой неделе стало известно, что во время переговоров в Белом доме президент Трамп якобы назвал страны третьего мира "вонючими дырами", хотя сам президент это отрицает.
Пока Белый дом и законодатели спорят, кто и что именно сказал во время этих переговоров, надежда на достижение компромиссного решения тает.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Дик Дербин уверяют, что соглашение практически достигнуто.
Однако Белый дом заявил, что оно неприемлемо, и не включил вопрос об иммиграции в резолюцию о временном финансировании федерального правительства.
Голосование должно состояться в пятницу.
Вновь откладывать в долгий ящик?
Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон
Суть игры в гляделки состоит в том, что нужно знать, когда пора моргнуть. Демократы и республиканцы оказались перед лицом возможного паралича работы федерального правительства, притом что ни одна из сторон этого не хочет.
Но расстановка сил в этом споре неравная. Республиканцы контролируют обе палаты конгресса.
Если республиканцы в палате представителей проголосуют все вместе, то они смогут провести какое-то временное решение проблемы без поддержки демократов. После этого демократы в сенате должны решить - могут ли они заблокировать эту резолюцию, тем самым вынудив федеральное правительство прекратить работу, и хотят ли они это сделать.
Если демократам удастся обеспечить финансирование медицинской страховки для детей на еще шесть лет - будет ли им этого достаточно?
Возмутятся ли их избиратели, если они не пойдут до самого конца для защиты детей нелегальных иммигрантов?
Пока что, судя по всему, демократы в конгрессе не уверены, что готовы пойти на столь крайние меры и рискнуть параличом правительства ради защиты этих детей. А раскол в стане республиканцев настолько силен, что им вообще трудно договориться о чем бы то ни было.
Это гарантия того, что вопрос, скорее всего, будет в очередной раз откладываться со дня на день, хотя крайний срок для его разрешение наступает всего через несколько недель.
Разве все это уже не происходило?
Да, в декабре конгресс одобрил аналогичное временное продление финансирования федерального правительства до 19 января.
Тогда политики надеялись, что к этой дате конгрессменам удастся найти компромисс по вопросам иммиграции.
Если конгресс одобрит предложенную резолюцию и сейчас, срок ее действия истечет 16 февраля.
Так что все может повториться по новой уже через несколько недель.