Киносети обвинили Мединского в цензуре после переноса "Паддингтона"

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Российская Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила министерство культуры и лично Владимира Мединского в цензуре и "грубом вмешательстве" в хозяйственную деятельность из-за переноса премьер фильмов "Приключения Паддингтона-2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти".

Как стало известно накануне, зрители смогут увидеть эти фильмы только 1 февраля. Премьера фильма "Приключения Паддингтона-2" должна была состояться 18 января, а "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти" должен был выйти на экраны спустя неделю - 25 января.

Согласно заявлению ассоциации, в минкульте объяснили перенос премьер тем, что даты выхода этих фильмов совпадают с "датой, зафиксированной в раннее выданном прокатном удостоверении на иной фильм". При этом в ведомстве не уточнили, о каком "ином" фильме идет речь.

"Ассоциация владельцев кинотеатров считает такое решение недопустимым фактом грубого прямого вмешательства представителей министерства культуры РФ в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий - кинотеатров", - заявили в организации, в которую входит в том числе крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула Кино".

В ассоциации также констатировали, что деятельность Владимира Мединского на посту министра культуры "к сожалению, наносит вред развитию российской киноиндустрии".

"Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры, - пишут авторы заявления. - Вы, господин министр, своими решениями вернули госрегулирование киноотрасли во времена советского Госкино!".

Правообладатель иллюстрации zuma/tass

В заявлении также отмечается, что "командно-административные действия" министерства культуры наносят экономический ущерб кинотеатрам и дистрибьюторам фильмов, несущим расходы по рекламному продвижению фильмов, а также зрителям, которые вынуждены менять свои планы и возвращать уже купленные кинобилеты".

"На фильм "Приключения Паддингтона-2" предварительно было продано кинобилетов на сумму более 750 тысяч рублей, которые теперь должны быть возвращены зрителям, многие из которых - дети, юные зрители, которым не понять, почему кто-то из чиновников решил их наказать, отменив показ ожидаемого ими фильма", - говорится в заявлении.

В ассоциации также подчеркнули, что минкульт вмешивается в хозяйственную деятельность кинотеатров не в первый раз. Подобные решения принимались при выходе в прокат фильмов "Время первых" и "Салют-7", напомнили владельцы кинотеатров.

Как отметила в разговоре с Русской службой Би-би-си представитель объединенной сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула Кино", репутационные и финансовые потери из-за сложившейся ситуации несут не только кинотеатры, но и вся киноиндустрия.

"Уже сейчас мы получаем большое количество писем и звонков от разочарованных зрителей, которые уже успели приобрести билеты на фильм ["Приключения Паддингтона-2"]. Но многие зрители все еще могут быть не в курсе того, что дата старта фильма была перенесена, - говорит директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям сети Александра Артамонова. - Так что своего апогея ситуация достигнет к выходным, когда зрители семьями придут в кинотеатры, чтобы увидеть кино".