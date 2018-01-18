Трампа раскритиковали за присуждение "премий за фейковые новости"
Президент Трамп огласил список изданий и журналистов, "награжденных" давно обещанной им "премией за фейковые новости".
Больше всего "наград" от Трампа досталось таким авторитетным американским изданиям, как газеты New York Times и Washington Post, а также телеканал Си-эн-эн.
Как написал президент в своем твите, Америка под его руководством "способна преодолеть сопротивление необъективной прессы и снова стать великой страной".
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Однако выступление Трампа немедленно вызвало острую критику со стороны ведущих республиканцев, обвинивших его в использовании сталинистских методов пропаганды.
Сенатор от штата Аризона Джефф Флейк раскритиковал президента за то, что тот, по его словам, игнорирует правду, а также называет средства информации "врагом народа".
Сенатор Джон Маккейн опубликовал в газете Washington Post статью, в которой призывает президента прекратить нападки на прессу.
Ранее на сайте Республиканской партии был опубликован список изданий и журналистов, которые, по мнению президента, искажают новости.
На первом месте в этом списке - известный экономист и лауреат Нобелевской премии Пол Кругман, автор регулярной колонки в газете New York Times.
В заявлении администрации говорится, что Кругман удостоился этой "награды" за то, что в день исторической победы президента Трампа на выборах предсказал, что американская экономика никогда не оправится.
Тогда Кругман действительно опубликовал комментарий, в котором высказывал мнение, что мировая экономика может пострадать от неопытности нового президента и непредсказуемости его действий. Но за год после инаугурации Трампа биржевые индексы американской экономики выросли.
На втором месте в "списке Трампа" - репортер телеканала Эй-би-си Брайан Росс, ошибочно сообщивший, что Трамп якобы отдал распоряжение бывшему советнику по безопасности Майклу Флинну вступить в контакт с российскими представителями в ходе предвыборной кампании. Руководство канала после этого отстранило Росса от работы.
Вот полный список "лауреатов" "премии Трампа за фейковые новости".
- Пол Кругман (New York Times) за предсказание, что рынки никогда не оправятся после победы Трампа на выборах.
- Брайян Росс (ABC News) за сообщение о Майкле Флинне.
- Си-эн-эн за сообщение, что Трамп якобы имел доступ к документам, полученным от сайта WikiLeaks.
- Times за сообщение, что Трамп якобы распорядился убрать бюст Мартина Лютера Кинга из Овального кабинета.
- Washington Post за твит обозревателя Дейва Вигеля о том, что на митинге сторонников Трампа во Флориде в декабре было мало людей.
- Си-эн-эн за видеорепортаж о том, что Трамп якобы перекормил рыбок во время встречи с премьер-министром Японии.
- Си-эн-эн за сообщение, что Энтони Скарамуччи якобы имел связи с Россией.
- Newsweek за сообщение, что жена президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда якобы отказалась пожать Трампу руку.
- Си-эн-эн за сообщение, что бывший директор ФБР Джеймс Коми намерен опровергнуть утверждение президента о том, что тот не находится под следствием.
- New York Times за сообщение о том, что администрация Трампа якобы скрывает доклад об изменениях климата.
- Все репортажи о "сговоре с Россией". "Сговор с Россией - наверное, величайшая фальшивка, которую когда-либо подсовывали американскому народу. НИКАКОГО СГОВОРА НЕТ!"- написал Трамп.