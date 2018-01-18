Трампа раскритиковали за присуждение "премий за фейковые новости"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сенатор от Аризоны Джефф Флейк заявил, что Трамп игнорирует правду

Президент Трамп огласил список изданий и журналистов, "награжденных" давно обещанной им "премией за фейковые новости".

Больше всего "наград" от Трампа досталось таким авторитетным американским изданиям, как газеты New York Times и Washington Post, а также телеканал Си-эн-эн.

Как написал президент в своем твите, Америка под его руководством "способна преодолеть сопротивление необъективной прессы и снова стать великой страной".

Однако выступление Трампа немедленно вызвало острую критику со стороны ведущих республиканцев, обвинивших его в использовании сталинистских методов пропаганды.

Сенатор от штата Аризона Джефф Флейк раскритиковал президента за то, что тот, по его словам, игнорирует правду, а также называет средства информации "врагом народа".

Сенатор Джон Маккейн опубликовал в газете Washington Post статью, в которой призывает президента прекратить нападки на прессу.

Ранее на сайте Республиканской партии был опубликован список изданий и журналистов, которые, по мнению президента, искажают новости.

На первом месте в этом списке - известный экономист и лауреат Нобелевской премии Пол Кругман, автор регулярной колонки в газете New York Times.

В заявлении администрации говорится, что Кругман удостоился этой "награды" за то, что в день исторической победы президента Трампа на выборах предсказал, что американская экономика никогда не оправится.

Тогда Кругман действительно опубликовал комментарий, в котором высказывал мнение, что мировая экономика может пострадать от неопытности нового президента и непредсказуемости его действий. Но за год после инаугурации Трампа биржевые индексы американской экономики выросли.

На втором месте в "списке Трампа" - репортер телеканала Эй-би-си Брайан Росс, ошибочно сообщивший, что Трамп якобы отдал распоряжение бывшему советнику по безопасности Майклу Флинну вступить в контакт с российскими представителями в ходе предвыборной кампании. Руководство канала после этого отстранило Росса от работы.

Вот полный список "лауреатов" "премии Трампа за фейковые новости".