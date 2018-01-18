Турция намерена выбить курдов из пограничных районов Сирии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Турецкие танки у реки Евфрат в провинции Газантип

Турция заявила, что готовится к проведению крупного наступления на курдские силы по ту стороны границы с Сирией.

Это может привести к прямому конфликту с союзником Турции по НАТО - США.

Турция считает курдское ополчение Отряды народной самообороны (ОНС) террористической организацией и уже давно угрожает нанести удары по его позициям в городах Африн и Манбидж.

В ночь на среду турецкая артиллерия приступила к массированным обстрелам курдского анклава у города Африн в преддверии турецкого наступления.

Турция считает курдское ополчение в Сирии филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции и борется за курдскую автономию с 1984 года.

Однако ополчение ОНС отрицает прямую политическую или военную связь с РПК.

США также отвергают утверждения Турции относительно сирийских курдов, которые оказались самыми надежными союзниками в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена во многих странах, включая Россию).

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Курды пока контролируют город Африн

Ополчение ОНС входит в коалицию с рядом арабских ополчений, объединенных под названием Сирийские демократические силы (СДС). Именно эти силы при поддержке американской авиации нанесли решающие поражения джихадистам из ИГ и освободили огромную часть территории Сирии.

Чего добивается Турция?

Несмотря на то, что Турция входит в коалицию во главе с США, которая борется с ИГ в Сирии, Турция всегда возражала против участия в ней курдов и пыталась предотвратить захват курдами позиций на северной границе Сирии.

В 2016 году турецкая армия поддержала наступление сил сирийской оппозиции на позиции джихадистов в районе городов Джараблус и Аль-Баб. Тогда же турецкая армия воспрепятствовала наступлению сил СДС в направлении города Африн.

США убедили Турцию воздержаться от попыток отобрать у СДС город Манбидж, населенный преимущественно арабами. Однако при этом США убедили курдов отвести свои силы к востоку от реки Евфрат. Но турецкие официальные лица утверждают, что курды остались на своих позициях.

Турцию могло подтолкнуть к решению о наступлении на позиции курдского ополчения ОНС в районе городов Африн и Манбидж недавнее известие о том, что США помогает силам СДС в создании новых пограничных сил безопасности.

Американцы сообщили, что собираются создать эти силы в составе около 30 тысяч человек, половину из которых составят бойцы сил СДС. Эти силы должны будут взять на себя патрулирование границы Сирии с Турцией и Ираком с целью предотвращения просачивания через нее боевиков ИГ.

Это известие привело в ярость правительство Турции. Президент Эрдоган заявил в понедельник, что будет считать эти силы террористическими.

Правительство Сирии, которое в основном избегает конфликтов с курдами, назвало решение о создании новых сил грубым нарушением своего суверенитета. Россия также предупредила, что, с ее точки зрения, речь идет о шаге в направлении расчленения Сирии.

Во вторник президент Эрдоган заявил, что турецкая армия в союзе с сирийскими повстанцами вскоре уничтожит "очаги террора" у своих границ, начиная с городов Африн и Манбидж.

По турецким данным, в районе города Африн размещено от 8 до 10 тысяч курдских ополченцев.

Неясно также, остаются ли в районе города Манбидж американские военные, где они были размещены в прошлом году.

К чему приведет наступление турецких сил на Африн?

Оно может столкнуть между собой двух союзников по НАТО - Турцию и США, а также серьезно осложнить отношения между Турцией и Россией.

Россия имеет сотни своих военных советников в Африне, а также контролирует воздушное пространство над городом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На границе между Турцией и Сирией турецкая армия усиливает позиции

Турецкое наступление без согласия на него Москвы может оказаться для Турции непосильным делом и создать новый фронт в войне, которая уже привела к гибели более 340 тысяч человек.

Однако если Москва даст свое согласие на такую интервенцию, это может сблизить Турцию и Россию и иметь последствия для отношений Турции с Западом.

Кроме того, осада города Африн может вызвать гуманитарный кризис. По данным курдских властей, население города составляет около 1 млн человек.

Мирным жителям будет трудно покинуть этот анклав, окруженный территорией, контролируемой Дамаском, а также горами.