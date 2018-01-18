Турция намерена выбить курдов из пограничных районов Сирии
Турция заявила, что готовится к проведению крупного наступления на курдские силы по ту стороны границы с Сирией.
Это может привести к прямому конфликту с союзником Турции по НАТО - США.
Турция считает курдское ополчение Отряды народной самообороны (ОНС) террористической организацией и уже давно угрожает нанести удары по его позициям в городах Африн и Манбидж.
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В ночь на среду турецкая артиллерия приступила к массированным обстрелам курдского анклава у города Африн в преддверии турецкого наступления.
Турция считает курдское ополчение в Сирии филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции и борется за курдскую автономию с 1984 года.
Однако ополчение ОНС отрицает прямую политическую или военную связь с РПК.
США также отвергают утверждения Турции относительно сирийских курдов, которые оказались самыми надежными союзниками в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена во многих странах, включая Россию).
Ополчение ОНС входит в коалицию с рядом арабских ополчений, объединенных под названием Сирийские демократические силы (СДС). Именно эти силы при поддержке американской авиации нанесли решающие поражения джихадистам из ИГ и освободили огромную часть территории Сирии.
Чего добивается Турция?
Несмотря на то, что Турция входит в коалицию во главе с США, которая борется с ИГ в Сирии, Турция всегда возражала против участия в ней курдов и пыталась предотвратить захват курдами позиций на северной границе Сирии.
В 2016 году турецкая армия поддержала наступление сил сирийской оппозиции на позиции джихадистов в районе городов Джараблус и Аль-Баб. Тогда же турецкая армия воспрепятствовала наступлению сил СДС в направлении города Африн.
США убедили Турцию воздержаться от попыток отобрать у СДС город Манбидж, населенный преимущественно арабами. Однако при этом США убедили курдов отвести свои силы к востоку от реки Евфрат. Но турецкие официальные лица утверждают, что курды остались на своих позициях.
Турцию могло подтолкнуть к решению о наступлении на позиции курдского ополчения ОНС в районе городов Африн и Манбидж недавнее известие о том, что США помогает силам СДС в создании новых пограничных сил безопасности.
Американцы сообщили, что собираются создать эти силы в составе около 30 тысяч человек, половину из которых составят бойцы сил СДС. Эти силы должны будут взять на себя патрулирование границы Сирии с Турцией и Ираком с целью предотвращения просачивания через нее боевиков ИГ.
Это известие привело в ярость правительство Турции. Президент Эрдоган заявил в понедельник, что будет считать эти силы террористическими.
Правительство Сирии, которое в основном избегает конфликтов с курдами, назвало решение о создании новых сил грубым нарушением своего суверенитета. Россия также предупредила, что, с ее точки зрения, речь идет о шаге в направлении расчленения Сирии.
Во вторник президент Эрдоган заявил, что турецкая армия в союзе с сирийскими повстанцами вскоре уничтожит "очаги террора" у своих границ, начиная с городов Африн и Манбидж.
По турецким данным, в районе города Африн размещено от 8 до 10 тысяч курдских ополченцев.
Неясно также, остаются ли в районе города Манбидж американские военные, где они были размещены в прошлом году.
К чему приведет наступление турецких сил на Африн?
Оно может столкнуть между собой двух союзников по НАТО - Турцию и США, а также серьезно осложнить отношения между Турцией и Россией.
Россия имеет сотни своих военных советников в Африне, а также контролирует воздушное пространство над городом.
Турецкое наступление без согласия на него Москвы может оказаться для Турции непосильным делом и создать новый фронт в войне, которая уже привела к гибели более 340 тысяч человек.
Однако если Москва даст свое согласие на такую интервенцию, это может сблизить Турцию и Россию и иметь последствия для отношений Турции с Западом.
Кроме того, осада города Африн может вызвать гуманитарный кризис. По данным курдских властей, население города составляет около 1 млн человек.
Мирным жителям будет трудно покинуть этот анклав, окруженный территорией, контролируемой Дамаском, а также горами.