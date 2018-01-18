В чеченский "Мемориал" пришла полиция

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Сотрудники полиции в четверг приехали в отделение правозащитного центра "Мемориал" в Грозном и потребовали впустить их внутрь. Днем ранее неизвестные сожгли офис организации в соседней Ингушетии, а во вторник с критикой деятельности правозащитников на совещании с сотрудниками силовых ведомств региона выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Офис "Мемориала" в Грозном расположен в частной квартире, которую активисты снимают у местной жительницы. Когда приехали полицейские, дома была только она.

Как рассказал Би-би-си член правления "Мемориала" Олег Орлов, сотрудники потребовали от женщины впустить их. Она ответила, что в офисе никого нет и ключей у нее тоже нет. Женщина сразу же связалась с сотрудниками "Мемориала", которые пообещали подъехать с ключами в ближайшее время.

Однако полицейские не стали ждать и уехали, предупредив, что они могут приехать в любой момент и у неё должны быть ключи от офиса.

"Наш ответ был нет, этого не может быть. Пожалуйста, в нашем присутствии она может приходить в сдаваемое ею помещение, полицейские могут зайти, по-другому не может быть и речи. По требованию полицейских сотрудник "Мемориала" подъедет к офису и откроет дверь в любое время", - сказал Орлов.

По его словам, руководство правозащитного центра расценивает произошедшее как факт давления, однако сворачивать свою деятельность в республике не будет.

"Плохо влияют на чеченский народ"

Противостояние правозащитного центра и чеченских силовиков обострилось после того, как на прошлой недели был задержан глава регионального отделения "Мемориала" в Чечне Оюб Титиев.

Титиева задержали 9 января в Курчалоевском районе Чечни, когда он ехал на работу. Как заявили в главном управлении МВД по республике, сотрудники ДПС, остановившие машину правозащитника, нашли в ней пакет с веществом "со специфическим запахом марихуаны".

Сейчас Титиев арестован на два месяца, его обвиняют в храненнии наркотиков. По версии следователя, правозащитник приобрел 180 граммов марихуаны для личного употребления. Титиев свою вину не признает. Он уверен, что пакет с наркотиками был подброшен под пассажирское сиденье его автомобиля полицейским. Его адвокат обратился в Следственный комитет России с заявлением о подброшенных наркотиках.

Спустя неделю глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая перед представителями силовых структур региона, разразился яростной инвективой в адрес правозащитников.

Совещание он начал со слов: "Они должны знать: Если их действия наносят вред, плохо влияют на чеченский народ, будь то правозащитник или его седьмой предок, ему не место в Чечне". По мнению Кадырова, работать в сфере защиты прав человека возможно только в связке в властными структурами.

В своей речи он называет активистов правозащитных центров "врагами народа" и "продажными людьми": "Даже если что-то случилось, человек, который ходит и пишет об этом бумажки против своего народа, он враг нашего народа. Это должны знать и односельчане этого человека, и его родственники. Кто бы он ни был". "Они должны знать, что в нашей республике их работа не пройдет", - резюмировал чеченский лидер.

"Ни одного доказательства"

В своем выступлении Кадыров не говорит прямо о Титиеве, однако описывает случай с человеком, которого задержали в Курчалоевском районе, и называет его наркоманом: "Говорят, какого-то наркомана задержали сотрудники МВД, изъяли анашу. Я узнал только из интернета. Из-за этого во всем мире говорят про чеченцев. Из-за того, что какого-то человека из Курчалоевского района задержали, из Америки госдеп требует, чтобы его отпустили".

На то же совещании Кадыров упомянул пропавшего в августе 2017 года чеченского певца Зелимхана Бакаева. По словам главы Чечни, нет ни одного доказательства того, что к исчезновению Бакаева имеют отношение власти: "Я что, по телевизору выступил? Сказал его задержать? Или полицейские его задержали?" По мнению Кадырова, Бакаева "не уберегли" родственники.

Близкие Зелимхана Бакаева, о нынешнем местонахождении которого ничего не известно, считают, что он мог быть похищен сотрудниками силовых структур Чечни.

Следственное управление в Чечне возбудило уголовное дело по факту исчезновения молодого человека. 24 сентября, после того как о похищении певца стали писать СМИ, чеченский телеканал "Грозный" показал видео. На нем Бакаев сидит в квартире с занавешенными окнами, курит кальян и обращается к некоему другу, которому говорит, что у него все в порядке и он находится в Германии.

29 сентября издание OC Media опубликовало у себя на сайте информацию о том, что Бакаев Зелимхан не въезжал на территорию Евросоюза. Об этом правозащитникам сообщила Европейская комиссия, пишет издание.

Сгоревший офис

На следующий день после выступления Кадырова перед силовиками в Ингушетии сгорел офис "Мемориала". Правозащитники считают, что их офис был подожжен, и связывают произошедшее с задержанием Оюба Титиева.

Во время пожара сгорели компьютеры и офисная мебель в двухэтажном здании правозащитного центра, но никто не пострадал.

"Мы связываем выдавливание нас из Чеченской Республики с этим терактом, поскольку мы думаем, что те, кто пытается уничтожить независимую правозащитную работу в Чечне хотят также выдавить и всех правозащитников из региона Северного Кавказа", - заявил Би-би-си Олег Орлов.