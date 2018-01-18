Дрон впервые спас утопающих на пляже в Австралии

Media playback is unsupported on your device Дрон спешит на помощь: утопающих в Австралии спас беспилотник

Беспилотник спас двух тонущих подростков на одном из пляжей восточного побережья Австралии. Новый дрон участвовал в спасении людей впервые.

Подростки в возрасте 15 и 17 лет оказались за пределами безопасной зоны для купания возле пляжа Леннокс-Хед в штате Новый Южный Уэльс.

Они отплыли за 700 метров от берега и пытались справиться с волнами, достигавшими трех метров в высоту. Их заметил отдыхающий на пляже.

В это время на пляже готовились к проведению учений по применению беспилотников для оказания помощи утопающим.

Спасатели сразу же направили к подросткам дрон, который сбросил спасательное оборудование и помог им добраться до берега.

Заместитель премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Джон Бариларо назвал спасение историческим.

"Никогда прежде дрон не использовали для спасения людей. Это произошло впервые", - говорит он.

Image caption Новый Южный Уэльс закупил дроны для обнаружения акул и спасения утопающих

Начальник спасательной службы Джаи Шеридан управлял дроном, когда поднялась тревога. Опыт спасения с помощью беспилотника он назвал "нереальным".

"Дрон Little Ripper UAV однозначно себя проявил, это невероятно эффективное спасательное оборудование", - сказал он в интервью Sydney Morning Herald.

Правообладатель иллюстрации NSW government Image caption Дрон спас утопающих и заснял это на камеру

Шеридан добавил, что вся операция заняла чуть больше минуты. На классические способы понадобилось бы в три раза больше времени.

Правительство штата Новый Южный Уэльс в декабре заявляло, что в разработку беспилотников для спасения людей на побережье вложено 430 тысяч австралийских долларов ($340 тысяч).

Все они предназначены для разных целей: существуют дроны для обнаружения акул, для спасения утопающих, есть также оснащенные громкоговорителями и мигалками.

Испытания беспилотников закончатся в апреле. После этого будет принято решение об использовании дронов на территории всего штата.