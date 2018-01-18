Дрон впервые спас утопающих на пляже в Австралии
Беспилотник спас двух тонущих подростков на одном из пляжей восточного побережья Австралии. Новый дрон участвовал в спасении людей впервые.
Подростки в возрасте 15 и 17 лет оказались за пределами безопасной зоны для купания возле пляжа Леннокс-Хед в штате Новый Южный Уэльс.
Они отплыли за 700 метров от берега и пытались справиться с волнами, достигавшими трех метров в высоту. Их заметил отдыхающий на пляже.
В это время на пляже готовились к проведению учений по применению беспилотников для оказания помощи утопающим.
Спасатели сразу же направили к подросткам дрон, который сбросил спасательное оборудование и помог им добраться до берега.
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Заместитель премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Джон Бариларо назвал спасение историческим.
"Никогда прежде дрон не использовали для спасения людей. Это произошло впервые", - говорит он.
Начальник спасательной службы Джаи Шеридан управлял дроном, когда поднялась тревога. Опыт спасения с помощью беспилотника он назвал "нереальным".
"Дрон Little Ripper UAV однозначно себя проявил, это невероятно эффективное спасательное оборудование", - сказал он в интервью Sydney Morning Herald.
Шеридан добавил, что вся операция заняла чуть больше минуты. На классические способы понадобилось бы в три раза больше времени.
Правительство штата Новый Южный Уэльс в декабре заявляло, что в разработку беспилотников для спасения людей на побережье вложено 430 тысяч австралийских долларов ($340 тысяч).
Все они предназначены для разных целей: существуют дроны для обнаружения акул, для спасения утопающих, есть также оснащенные громкоговорителями и мигалками.
Испытания беспилотников закончатся в апреле. После этого будет принято решение об использовании дронов на территории всего штата.