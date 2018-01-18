Серый, красный, белый: нейтральная форма российских олимпийцев

Правообладатель иллюстрации Instagram/Zasport Image caption Согласно требованию МОК, на форме не должно быть символики Российской Федерации

Официальный экипировщик Олимпийского комитета России - компания Zasport - представила эскизы формы российских спортсменов для выступления на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где россияне не смогут демонстрировать национальную символику.

"Основные цвета коллекции - серый, красный и белый, на парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR - Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России)", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Zasport подчеркивают, что таким образом выполняется требование Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которому на форме спортсменов не должно быть символики Российской Федерации - флага или герба.

5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны из-за допингового скандала.

При этом "чистым" российским олимпийцам предоставили возможность выступить в Южной Корее под олимпийским флагом и в статусе "олимпийский атлет из России". В случае победы россиян будет звучать не гимн России, а олимпийский гимн.

Согласно одному из требований МОК, цветовая гамма отдельных элементов формы россиян не должна складываться в российский флаг, а все эскизы формы должны пройти в комитете процедуру утверждения.

МОК также принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Чиновники минспорта, а также все руководители официальной делегации России на играх в Сочи поехать в Южную Корею не смогут.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.