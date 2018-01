Серый, красный, белый: нейтральная форма российских олимпийцев

Наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Корее под нейтральным флагом. На соревнованиях атлеты из России не смогут использовать национальную символику, в том числе в одежде. #ZASPORT #спорт #sport #teamrussia #olympics

