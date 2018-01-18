Доклад Human Rights Watch: что изменилось в России за год?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Правозащитники обеспокоены ограничениями на свободу собраний в России

Международная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный доклад, посвященный нарушению прав человека в разных странах мира. При этом помимо России в этом году среди лидеров в число лидеров по числу нарушений организация записала и США.

В докладе отмечается, что ситуация с правами человека в Соединенных Штатах резко ухудшилась после прихода к власти президента Дональда Трампа. В частности, усилилось давление на мигрантов и этнические меньшинства, жесткие меры начали применяться против независимых СМИ, говорится в документе.

Значительная часть доклада посвящена и ситуации в Китае. Как отмечают эксперты HRW, председатель КНР Си Цзиньпин продолжает преследовать диссидентов и ограничивать доступ граждан к информации. Ситуация в Гонконге и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе продолжает оставаться напряженной, говорится в докладе.

Что касается ситуации в России, то здесь правозащитники особенно озабочены ситуацией в Чечне и подавлением политической оппозиции.

Русская служба Би-би-си приводит основные пункты доклада HRW, посвященные России, в сравнении с прошлогодним докладом.

1. Преследование оппозиционных деятелей и в первую очередь Алексея Навального.

"Полиция в России обыскивала офисы Навального и изымала материалы его [президентской] кампании. Власти часто отказывали ему в праве провести акции в рамках кампании и задерживали активистов по необоснованным обвинениям", - говорится в докладе.

В прошлогоднем докладе отдельного пункта про оппозицию не было.

2. Свобода собраний и свобода информации.

"Россиян, поддерживающих связи с "нежелательными" [людьми или организациями], ждет наказание в виде штрафов или тюремных сроков до шести лет (...) Власти также продолжают демонизировать "иностранных агентов", то есть правозащитные группы, получающие зарубежное финансирование", - отмечают эксперты.

В докладе 2017 года говорилось о принятии ряда новых законов, ограничивающих свободу собраний и свободу слова в интернете.

3. Преследование геев в Чечне.

"С начала февраля по начало апреля правоохранительные органы незаконно задержали десятки человек, подозревая их в том, что они геи. Они проверяли их мобильные телефоны в поисках контактов других мужчин-геев и пытались заставить их, в том числе с помощью пыток, назвать их связи в ЛГБТ-сообществе", - говорится в докладе.

В прошлом году особое внимание HRW привлекло преследование салафитских общин в Дагестане и Чечне.

4. Отношения России с Украиной и военные действия в Сирии.

"Правительство [России] продолжает оказывать политическую и материальную помощь вооруженным "сепаратистам" на востоке Украины, но не приняло никаких мер для прекращения их нарушений, таких как незаконные задержания и пытки", - говорится в документе. В Сирии, по данным HRW, Россия с апреля по август нанесла около 13 тысяч авиаударов, в ходе которых погибли десятки мирных людей.

В прошлогоднем докладе в адрес России звучали аналогичные обвинения.