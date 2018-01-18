Навальный отказался от согласованной в Москве площадки для митинга

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Оппозиционер Алексей Навальный отклонил предложение московской мэрии провести акцию в поддержку бойкота президентских выборов в районе Щукино, а не в центре Москвы, как он планировал изначально.

В своем "Твиттере" оппозиционер сообщил, что в ответ на поданную в мэрию заявку получил предложение провести акцию в другом месте, но отклонил это предложение, так как расценивает его как нарушение прав избирателей. Вместо этого он призвал выходить на объявленную ранее площадку.

Всероссийскую уличную акцию Навальный анонсировал в конце декабря. Он планировал провести это мероприятие в поддержку забастовки избирателей, которую в свою очередь объявил в знак протеста против отказа центральной избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционера в качестве кандидата в президенты России.

ЦИК отклонил заявку на регистрацию Навального кандидатом в президенты, сославшись на наличие у него непогашенной судимости по тяжкой статье, которая в соответствии с законом о выборах не позволяет ему баллотироваться в президенты. Навальный же настаивает, что такое ограничение не прописано в российской конституции.

О намерении участвовать в президентских выборах Навальный объявил еще 13 декабря 2016 года. Подготовку к сбору подписей в поддержку Навального его сторонники ведут уже год. Они открыли штабы в нескольких десятках городов, а сам Навальный ездил по стране и проводил встречи с избирателями.

Дело "Кировлеса"

В июле 2013 года Алексей Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в хищении в особо крупном размере. Следствие обвинило его в том, что в бытность советником губернатора Кировской области он вынудил предприятие "Кировлес" продавать свою продукцию на невыгодных условиях.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека решил, что в 2013 году во время рассмотрения "дела "Кировлеса" были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое разбирательство, и приговор был отменен.

Через год в том же Кировском суде состоялся повторный процесс по делу "Кировлеса", ставший практически повторением первого. Приговор Навальному был аналогичным - пять лет условно.

Навальный снова обжаловал решение в ЕСПЧ. Осенью 2017 года комитет министров Совета Европы призвал допустить его к участию в выборах. Члены штаба подчеркивали, что по конституции Навальный должен быть зарегистрирован, а баллотироваться не могут только люди, находящиеся в местах лишения свободы.